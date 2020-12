SELAMA pandemi masker menjadi barang wajib yang harus digunakan setiap hari. Yuni Shara pun kerap memadupadankan masker dengan item fashion lain yang digunakan setiap hari.

Saat keluar rumah, Yuni Shara tetap memerhatikan protokol kesehatan. Yuni Shara selalu wajib masker untuk menghindari risiko penularan Covid-19.

Jadilah beberapa gaya santi Yuni Shara saat mengenakan masker untuk melengkapi padupadan gaya busananya. Penasaran dengan penampilannya?

Dilansir dari akun Instagramnya @yunishara36, ini dia penampilan Yuni Shara yang kece pakai masker saat keluar rumah. Yuk simak!

Foto di pinggir jalan

Pada foto pertama ini terlihat Yuni sedang duduk di tepi jalan sambil berpose duduk memegang botol berisi air. Wajahnya tak terlihat karena terhalang masker. Matanya sedang melirik melihat ke arah lain, dengan setelan kaus lengan pendek berwarna abu-abu dipadukan dengan celana jeans sobek-sobek dan sneakers putih. Ditambah topi yang warnanya matching dengan masker.

Mantan musisi @triawanmunaf meninggalkan komentar, “Kasian, nanti saya belikan blue jeans yang baru.😉,” tulisnya.

Santai di kedai kopi

Sedang santai di kedai kopi Yuni Shara berpose duduk santai sambil memegang topi coklatnya. Dari raut matanya tampak dia sedang tersenyum, sayang senyum indahnya tertutupi masker coklat.

Slide selanjutnya, ia berfoto bersama 5 orang temannya. Dengan setelan kaus putih dengan celana jeans pendek dan sepatu putih. Pas untuk jalan-jalan santai bersama teman. “Verified, Coffee with a friend is like capturing, Happiness in a cup Sugeng injang ..☕,” ungkapnya.

Jalan-jalan dengan baju batik Lagi-lagi menggunakan masker berwarna coklat. Yuni Sarah dan teman-teman tampak sedang singgah Kota Brebes membeli cobek dan ke Kota Solo untuk membeli beberapa baju batik dan berfoto dengan teman-temannya. “Aseliiii bonek (Bondo Nekat)... Pergi gak pake rencana blas. Tadi sempet beli baju BATIK di Solo. Juga beli COBEK di Brebes," tulis Yuni Shara di laman Instagram dengan 4,6 juta followers ini. Pose di tengah tanaman hijau Terlihat dari laman Instagramnya, dia banyak berfoto dengan berbagai tanaman hijau. Seperti kali ini, terlihat ia berpose memegang batang daun di belakangnya. Dengan kaus warna pink lengan panjang dengan celana jeans pendek dan sepatu putih. Terlihat sangat cerah dan menarik. Sayangnya, lagi-lagi wajahnya terhalang masker coklat. Pada foto slide kedua, terlihat ia bergaya di tengah tumbuhan hijau segar, seperti sedang berjalan sambil memegang topi coklat miliknya. Salah satu pujuan yang dilontarkan pengikutnya, “Super duper aweeeeet muda banget 😍 super cuantik tenaaan,” kata @candra_devi.