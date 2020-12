Pertarungan sengit Top 4 MasterChef Indonesia Season 7 semakin memanas. Mereka harus membuktikan kemampuannya untuk menentukan siapa yang paling layak untuk berada di posisi tiga besar. Selain itu dewan juri juga semakin keras dalam menggembleng mental para kontestan agar dapat memberikan hasil paling optimal yang mereka miliki.

Pada episode ke-20 yang tayang pada Sabtu (5/12/2020), para kontestan mengenakan chef jacket layaknya berada di profesional kitchen. Namun, beberapa kesalahan yang mereka lakukan saat memasak membuat sejumlah dewan juri menjadi naik pitam di Gallery MasterChef Indonesia Seasson 7.

“Heh, kamu masak yang benar dong, hah,” ujar Chef Arnold kepada salah satu kontestan.

Sementara Chef Juna dengan sangat tegas mengatakan kepada seorang kontestan “Kamu tidak layak berada di Top 4 MasterChef Indonesia. What’s the concept, tell me what the concept.”

Baca Juga : Cantiknya Chef Renatta dengan Rambut Tergerai di Galeri MasterChef Indonesia

Tentunya tekanan dari dewan juri yang diterima oleh para kontestan membuat mereka semakin tertekan. Terlihat dari ekspresi Faiz, Audrey dan juga Nindy yang sangat khawatir dengan penilaian dewan juri terhadap makanan yang mereka hidangkan.

Bagi Anda yang penasaran dengan persaingan Top 4 MasterChef Indonesia Season 7 dapat menyaksikannya di RCTI. Anda juga bisa menyaksikannya melalui platform RCTI+ langsung dari layar gadget Anda. Saksikan keseruannya pasa Sabtu, 5 Desember 2020 pukul 16.00 WIB.

(hel)