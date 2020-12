MASTERCHEF Indonesia Season 7 memasuki episode ke-21 pada hari ini, Minggu 6 Desember. Empat peserta pun berhasil masuk ke babak Top 4. Mereka adalah Audrey, Nindy, Faiz, dan Jerry. Keempatnya terus berjuang untuk bisa merebut posisi tiga besar.

Dalam episode MasterChef Indonesia Season 7 Sabtu kemarin, Audrey sempat menjadi sorotan lantaran membuat kesalahan. Masakan Audrey dalam babak Chili's Challenge dinilai undercook atau belum mencapai tingkat kematangan sempurna.

Baca juga: Kontestan MasterChef Indonesia Salah Olah Ikan, Ini Reaksi Gregetan Chef Juna dan Renatta 

Kesalahan fatal berikutnya juga terjadi di babak pressure test kemarin. Saat itu Audrey menghidangkan pasta yang dinilai kurang matang dan lebih basah dari seharusnya.

Dikritik juri dan terancam pulang, Audrey meminta maaf melalui akun Instagram-nya. Dengan selfie sambil tersenyum, Audrey meyakinkan diri bisa tampil lebih baik lagi hari ini.

"Mungkin terlalu memaksakan diri untuk kebaikan orang lain, sehingga lupa dengan diri sendiri. Will be back stronger!" kata Audrey, seperti dikutip dari Instagram-nya, Minggu (6/12/2020).

"Thank you buat dukungan dan maaf sempat mengecewakan!! Trust me I'll be back stronger," lanjutnya.

Baca juga: Chef Juna Marah-Marah di Gallery MasterChef Indonesia, Ada Apa Ya? 

Lalu, apakah Audrey akan berhasil menjalankan misi berikutnya? Atau, gagal dan harus pulang? Siapakah yang akan melaju ke babak Top 3?

Saksikan Episode 21 MasterChef Indonesia Season 7 pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020, pukul 16.00 WIB di RCTI.

(han)