Nama artis cantik Gisella Anastasia atau Gisel masih menjadi perbincangan publik. Hal ini lantaran kasus video syur mirip Gisel yang tersebar di dunia maya.

Kasus video syur mirip Gisel pun sampai saat ini masih terus bergulir. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta masih meneliti berkas perkara kasus penyebaran video syur mirip Gisel.

Namun, jauh dari kasus ini nama mantan istri Gading Marten ini memang sudah sering menjadi perbincangan publik, terutama karena penampilannya dan kebersamaannya dengan putrinya, Gempita..

Pasangan ibu anak, Gisel dan Gempi ini memang selalu kompak dalam berbagai hal. Mulai dari goyang TikTok sampai Outfit Of The Day (OOTD) yang dikenakan. Mama muda ini cukup sering membagikan momen-momen kekompakan mereka di sosial media, terutama Instagram.

Gisel dan Gempi juga sering banget pakai baju kembaran yang terlihat sangat gemas. Berikut beberapa potret OOTD kompak Gisel dan Gempi pakai baju kembaran :

OOTD Kompak Sambil Goyang TikTok

Gempi yang sejak beberapa waktu lalu sudah aktif bergoyang TikTok mengajak mamanya untuk ikut goyang Tik Tok juga. Pada video yang dibagikan di Instagram ini mereka bergoyang “Tarik Sis Semongko” yang sempat Viral.

Gisel dan Gempi lincah bergoyang TikTok mengenakan baju berwarna kunyit. Gisel menggunakan kemeja lengan panjang dengan aksen tali di pinggang, sedangkan Gempi menggunakan dress pendek dengan aksen ruffle di bahunya.

Tak Paham Halloween, Tapi Suka Sesi Dandannya





Menyebut tidak paham Halloween, tapi Gisel dan Gempi suka ikut sesi dandan-dandan ala Halloween. Tahun ini mereka berdua kompak dengan make up Pop Art yang lucu. Gisel juga menulis Gempi sempat marah besar saat ditawari make up ala boneka hantu Annabelle.

Sama-sama mengenakan atasan lengan pendek, Gisel dan Gempi juga kompak menggunakan rok. Keduanya berpose di kursi bean bag, Gisel menuliskan mereka berfoto di salah satu sudut endorsan di rumah.

Kompak dengan Kuning-Kuning





Menggunakan dress kembar bersama anaknya, Gisel menulis “Like mom like daughter, love you so much gempi💕💕” dalam keterangan fotonya.

Keduanya mengenakan dress kuning tanpa lengan. Dress tersebut dilengkapi kain transparan bermotif fauna yang mempercantik tampilannya. Gisel dan Gempi sama-sama melengkapi penampilannya dengan sepatu flat berwarna hitam.

Kustom Kaos Berdua

Kali ini Gisel dan Gempi tampil dengan kaos putih yang dikustom khusus. Bertuliskan “Gempi” dan “Mama”, kaos ini juga dilengkapi gambar kartun ibu dan anak yang menggemaskan. Gisel menggunakan kaos lengan panjang dilengkapi celana pendek bermotif kotak-kotak. Sedangkan Gempi menggunakan kaos lemgan pendek dengan lengan yang sedikit dilipat. Sama dengan mamanya, Gempi juga melengkapi penampilannya dengan celana pendek bermotif kotak-kotak. Tampil Memukau dengan One Set Kembar

Berbeda dari sebelumnya, Gisel dan Gempi tampil memukau dengan one set kembar berwarna biru dongker. One set ini terdiri dari atasan lengan panjang seperti tunik yang ujungnya asimetris dan celana panjang. Uniknya, one set ini memiliki tekstur garis-garis diagonal di bagian badannya. Tidak hanya itu, bagian tangan dan celananya juga memiliki tekstur garis vertikal. Untuk alas kakinya, Gisel menggunakan sepatu heels model ……. yang transparan dan Gempi dengan sepatu flat berwarna abu-abu. Terdapat juga aksen tali dan pita berwarna biru untuk menambah kesan imut pada sepatu Gempi. Gisel dan Gempi memang terkenal sebagai pasangan ibu anak yang kompak. Selera fashion mereka sebelas dua belas bak pinang dibelah dua. Gimana menurut kalian? Apa pasangan ibu anak ini menginspirasi kalian untuk menggunakan OOTD kembaran juga?