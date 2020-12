Bintang Hollywood Gal Gadot sempat trending di Twitter. Hal ini karena cuitan Imam Darto di Twitter, @imamdarto pada 06 Desember 2020, kemarin.

Akun milik presenter tersebut menyebutkan, “Bukannya mendukung korupsi ya.. Tapi di depan mata disidori 17 M siapa yang gak gentar anjir. Point is, semua orang punya setannya masing masing. Tinggal waktu bikin dosannya ajah... huhuhu,” cuit Darto pukul 11.44, mengomentari OTT Mensoso, Juliari Batubara.

Cuitan itu viral dan mengundang ribuan retweet, suka, dan komentar dari netizen. Tak lama Darto kembali bercuit, “Wah twitku ramai... Gini, bukan rationalisasi. Ganti analogi deh... Contoh berita : seorang publik figur dengan sosok keluarga rukun dicintai jutaan orang, tiba2 ketauan tidur sama Gal Gadot. Komentar gue : Disodorin Gal Gadot telanjang didepan mata siapa yang gak gentar anjir.”

Salah satu netizen mengomentari cuitan tersebut, “Gara-gara imam darto, mata gal gadot jadi kedutan mulukan,” sebut akun Twitter @m_yudistir. Namun, cuitan yang menggegerkan warga Twitter itu telah dihapus pemilik, Imam Darto.

Jadi bahan pembicaraan, berikut pesona Gal Gadot pemeran wonder woman di film Wonder Woman 1984 yang dilansir dari lama Instagramnya @gal_gadot.

1. Cantik Natural

Pada foto pertama ini terlihat wajah Gal Gadot tersenyum lebar dengan riasan yang simple dan natural. Dengan kulit sawo matang, membuatnya tampak eksotis dan cantik.

“Glowing ✨,” tulisnya pada laman foto tersebut, (5/12).

Pemilik akun Instagram @michaelewis memberikan pujian, “You’ve been a glower since we 1st met 🙌,” yang diterjemahkan “Kamu terlihat bersinar sejak pertama kali kita bertemu 🙌.”

2. Awet Muda

Artis kelahiran Israel, 30 April 1985 ini telah menginjak usia 35 tahun. Tampak pada foto ini wajahnya masih kelihatan muda dan kulitnya pun terlihat masih kencang. Bersantai di sofa sambil memegang secangkir minuman ia menyebutkan, “The calm before the storm...,” pada (3/12).

3. Pemeran Wonder Woman

Kemunculannya pada film Wonder Woman pada 2017 sukses menyita perhatian penontonnya. Akting Gal Gadot memerankan wonder woman pada film ini terbilang sukses. Hingga saat ini ia masih memerankan peran tersebut pada film Wonder Woman 1984 yang akan segera release akhir tahun ini.

4. Seorang Model & Miss Israel 2004





Selain aktingnya yang memukai, Gal Gadot merupakan seorang model dan miss Israel 2004. Hingga 2020 ini ia masih menunjukkan pose indahnya di depan kamera. Seperti foto yang dia unggah pada 14 Oktober 2020 lalu, ia sedang melakukan pemotretan dengan majalah Vanity Fair.

5. Menyukai Pantai





Terlihat foto berikut, dia sedang duduk santai di pasir pantai. Ia menuliskan, “I’m so moved seeing everyones images of earth healing all around us. This #earthday feels louder and clearer than ever as we face this worldwide challenge 🤍🌎,” ucapnya yang diterjemahkan,

“Aku sangat terharu melihat semua bayangan bumi yang menenangkan di sekitar kita. Ini #earthday terasa lebih keras dan lebih jelas, kemudian seperti yang kita hadapi tantangan seluruh dunia ini.”

Selain itu, wajahnya tampak sumringah dan tersenyum lebar saat melakukan pemotretan di pantai bersama beberapa anjing putih.