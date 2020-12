Kontestan Top 4 MasterChef Indonesia Season 7 ditantang oleh dewan juri untuk membuat hidangan laut dalam tantangan Sweetlip Emperor Fish pada Minggu (7/12/2020). Mereka diizinkan untuk mengolah ikan dengan cara apapun agar dapat menarih hati para dewan juri. Keempat kontestan diberi waktu untuk mengolah ikan unik ini selama 60 menit.

Pada kesempatan ini Jerry memilih untuk mengolah sweetlip emperor fish menjadi ikan panggang dengan bulgur dan sambal merah. Ia berhasil menyajikan hidangan dengan presentasi yang terlihat sangat menggugah selera.

Ia pun mendapat komentar yang bagus dari para dewan juri terhadap hidangan yang dibuatnya. Namun, Jerry tetap mendapat saran dari Chef Arnold untuk hidangannya.

“Seasoningnya mungkin sedikit kurang. Untuk ikannya sendiri for me personaly, dengan dibaked seperti ini memang steaky cuman mungkin bisa 1-2 menit dikurangi,” terang Chef Arnold.

Sementara Chef Renatta Moeloek pun memiliki pendapat yang sama. Meski demikian, ia menyarankan Jerry untuk lebih memanggang ikan buatannya agar lebih memperkaya rasa bakaran pada hidangannya.

“Presentation really really nice, saya suka. Saya sama sekali gak masalah dengan potongan bulat timun dan tomat. Actually keliatannya memang semua dibikin bulet-bulet. Di sini sambalnya good. Untuk ikan, berhubung kamu memberikan judul ikan bakar, harus bisa dapetin charnya lagi, karena itu hanya ada bagian yang dapet gitu rasa bakarnya sedikit dan sisanya kurang. Kamu masih bisa hajar di api yang besar di oven yang besar cuman sebentar aja,” terang Chef Renatta.

Di sisi lain Chef Juna yang menjadi juri paling ditakuti karena omongannya yang kejam, akhirnya memuji masakan yang dibuat oleh jerry.

“That’s delicious,” tambah Chef Juna.