Putih, tinggi, dan langsing sudah lama menjadi standar kecantikan. Namun, hal ini tidak sepenuhnya benar. Contohnya Tara Basro, aktris layar lebar ini sering mengampanyekan bangga dan cintai tubuh sendiri.

Di Instagram pribadinya, Tara Basro kerap membagikan unggahan yang mengajak masyarakat untuk percaya diri dan bangga atas dirinya sendiri. Dalam postingan terbaru suami Tara Basro, Daniel Adnan di akun @danieladnan terlihat Tara tampil dengan kebaya modern berwarna Rosegold dengan model yang sangat unik.

Tara menggunakan semacam korset tapi tembus pandang dengan aksen garis-garis yang manis. Dari pinggang terjuntai kain berwarna serupa yang berkilauan. Memiliki aksen terbelah dari paha, membuat kaki kiri eksotisnya terekspos. Tara juga mengenakan Outer lengan panjang yang berwarna senada.

Dilengkapi dengan sepatu heels transpasran model platform yang memiliki sol depan cukup tebal untuk melengkapi tampilannya. Rambut Tara Basro ditata dengan model Hair Bun. Diberi pula hiasan bulat dan tali panjang yang sangat manis. Tidak lupa, Tara juga menggunakan anting senada dengan hiasan rambutnya.

Dalam Instastory pada akun pribadinya @tarabasro, Tara Basro mengaku menggunakan makeup sendiri pada penampilannya kali ini. Mengenakan Eyeshadow yang memberikan efek Shimmer dan eyeliner wing tipis yang cantik, Tara juga melengkapi penampilannya dengan Nail Art yang unik. Tidak hanya tangan, Tara juga menghias kuku kakinya.

Tara yang selalu tampil percaya diri dengan tubuhnya menuai banyak pujian dari netizen. Salah satunya akun @pepe_neiro yang menuliskan “definisi cantik se cantik cantiknya”.

Akun @fatikhahnabila menulis hal serupa “Ini yg dinamakan cantik gak harus kurus❤️”

“The beauty of Indonesian women is Tara Basro: tanned and not too skinny. Semoga public figure lain menyadari iklan obat prlangsing dan penutih itu so ooooooooooooooold school. Love you Tara” puji @birongnababan.

Tidak hanya memuji, banyak netizen yang terang-terangan menceritakan dirinya yang terinspirasi dengan kepercayaan diri Tara. Contohnya pada akun @januari.putria mengatakan “Gak tau harus ngomong apa lagi, sumpah keren😭😭 tengkyu telah membuat percaya diriku meroket tajam 🙌😍”

Serupa dengan akun @eghaa14 “Gw adalah orang yang selalu insecure sama badan sendiri. Tapi w liat seorang Tara Basro yg ngasih kekuatan buat w harus cinta sama setiap lekuk badan w sendiri. Thankyou kak Taraa”