Sering berpenampilan seksi, sosok Tante Ernie rasanya tak pernah gagal membuat netizen gagal fokus. Terbaru, perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa ini sukses menghipnotis netizen dengan video 13 detik di akun Instagram pribadinya, @hymynameisernie.

Seperti diketahui, netizen sempat dibuat heboh dengan video syur mirip Gisel yang kasusnya masih terus diselidiki. Kasus video syur mirip Gisel tersebut juga nge-tren disebut netizen sebagai video 19 detik. Nah, Tante Ernie seperti 'terinspirasi' dengan mengunggah video 13 detik miliknya di akun Instagram.

Tante Ernie di video 13 detiknya memang tampil menggoda sekali. Ia sepertinya mencoba untuk menyerupai sosok perempuan yang mirip Gisel di video syur 19 detik.

Dalam aksinya itu, Tante Ernie mengenakan kimono berwarna biru tua dengan motif bunga-bunga. Ia berani sekali memperlihatkan branya ke depan umum dan terlihat jelas area sensitifnya di kamera.

Untuk riasan wajah, Tante Ernie memilih flawless style dengan statement ada di area mata. Kesan menggoda pun terlihat dari makeup di wajah dan bagaimana Tante 'pemersatu bangsa' ini berpose.

Netizen pun dibuat terpesona dengan kecantikan Tante Ernie di video 13 detik ini. Mereka menuliskan komentar-komentar menggelitik di video 13 detik yang telah disaksikan 1,8 juta orang tersebut.

"U LOOKS SO GORGEOUS 😍😍😍," puji @angeliavalerie

"Aaaahhh koq cantiiiikk kebangetan siiiihh....😍😍😍," kagum @poetryswilson

"Kalo tante punya anak cewe bingung lah calon mantunya, pilih mamaknya atau anaknya 🤣🤣," ungkap @morian_triantoro

"Aduh Tante mulai aktif," celetuk @dyazrifky

"Tante jadikan aku anak angkatmu," tutur @rynldsptnds

Tante Ernie tidak hanya mengunggah video 13 detik lho. Masih ada foto-foto dengan busana yang sama di halaman berikutnya. Langsung saja diklik halaman selanjutnya ya Okezoners.

Fierce look

Tidak hanya video 13 detik, Tante Ernie juga mengunggah foto yang sepertinya masih di momen sama. Fierce look perempuan berusia 44 tahun tersebut benar-benar menggoda yang membuat netizen terpesona.

"Mau gimana pun tetap aduhaaiiiii.... 😍," tulis @cobainibenk

 "Idaku idola kita semuah," tutur @gagan_ghatan

"Tambah cantik dan elegan aja tante@himynameiserni," puji @yudicandra0603

Menebar senyuman

Pesona Tante Ernie di foto ini sepertinya benar-benar tak terbantahkan. Masih menggunakan kimono biru motif bunga-bunga dan bra putihnya, Tante Ernie mengumbar senyum yang membuat netizen terpesona. Makeup flaweless juga membuat tampilan Tante Ernie semakin cantik dan berbeda.

"Cantik bgt ! You look different Er 😍 bagus make up nya," tulis @nita.febin

"Cucok bener dandannya....keren Mua nya neh...👍 pertahankenn !! 🤣🤣🤣," tutur @muliaaris

"Plis tan pelihara aku🤣," canda @alfiansa_bagus

"Udah berumur masih aja awet," puji @pendra561

"Gilaaa tanteee... manteb bgt makin tua.... merasa kalah jiwa mudaku," tulis @haynengg