Putri mendiang Steve Jobs, Eve Jobs, baru saja memulai debutnya sebagai model. Pada iklan pertamanya, dia tampil dalam kampanye skincare dan kosmetik Glossier. Kabar ini diungkap Eve melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto itu, Eve tampil mengenakan masker mata berwarna hitam. Ia berpose dengan mengoleskan Glossier Lip Gloss berwarna merah.

Foto lainnya, wanita kelahiran 2 Mei 1998 ini tampil dengan riasan wajah natural, berpose duduk berendam tanpa busana di bathtup. Eve tampak minum segelar anggur dengan tubuhnya yang hanya tertutup busa.

Sebagai model produk kecantikan, Eve mengucapkan terima kasih kepada Emilyweiss, CEO Glossier, dan semua orang yang bekerja di Glossier. Ia juga mengajak khalayak umum untuk melihat koleksi-koleksi produk itu.

“Biggest thanks to @emilyweiss & everyone at @glossier ! Go check out the collection,” tulis Eve mengiringi fotonya, yang dikutip Okezone, Selasa (8/12/2020).

Eve sendiri resmi bergabung dengan aktris Euphoria Sydney Sweeney dan runner-up Drag Race RuPaul Naomi Smalls untuk mempromosikan produk Glossier. Wanita berambut pirang ini tampak yakin memberikan warna baru di dunia modeling.

Sebelumnya, Eve dikenal sebagai salah satu penunggang kuda berprestasi. Bahkan, ia menempati peringkat lima dalam daftar 1.000 pembalap teratas di bawah umur 25 tahun di dunia pada 2019. Halaman Instagram miliknya juga menunjukkan semangat berkuda. Eve kerap bersaing dalam sejumlah pertunjukan kuda. Berkat kepiawaiannya, ia memenangkan hadiah sebesar 130.000 dolar AS pada acara Split Rock Jumping Tour di Lexington, Kentucky. “Menjadi orang yang sensitif, aku banyak menginternalisasi dan kesal dengan diri sendiri ketika aku merasa kacau, baik dalam hidup atau dengan berkuda,” katanya kepada Horse Sport tahun lalu. Sosok pewaris perusahaan Apple ini juga bersekolah di Stanford University. Sekolah terbaik di dunia itu tempat orang tuanya, Laurene Powell-Steve Jobs, pertama kali bertemu. Terlepas foto debut modelnya yang mencuri perhatian publik, ternyata Eve banyak menorehkan prestasi membanggakan.