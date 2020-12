Baru-baru ini artis cantik Chelsea Olivia membuat geger netizen di dunia maya. Pasalnya, dia mengunggah foto perubahan tubuhnya usai melahirkan di akun Instagram pribadinya.

Sudah melahirkan 2 anak tetapi tubuh Chelsea Olivia kembali terlihat langsing. Bahkan, tubuh istri Glenn Alinskie tersebut kembali seperti sebelum hamil dan melahirkan.

Ibu dari dua orang anak itu berhasil menurunkan berat badannya 6 minggu setelah melahirkan. Hal itu Chelsea ungkapkan dengan unggahan foto dirinya di depan kaca besar.

"6weeks postpartum body.. female body is amazing.. we can carry,develop, produce a human being, stretched our belly and Gained 24kg during pregnancy .. (masih kurang 10 kg lagi menuju badan seo dal-mi) 🤣🤣. Monmaap ini kaca emang nyenengin ,padahal aku masi bengkak kok 😌😌 ga sekurus ituu bund!!!," tulis Chelsea Olivia.

Netizen pun dibuat kagum dengan perubahan tubuh Chelsea Olivia yang terbilang cepat. Bahkan ada netizen yang menyebut body Chelsea Olivia kembali seperti masih gadis. "Sdh lahiran anak kedua...tpi bodynya masih sprti Gadis 😍😍😍." puji @dillahfadillah61

Ada juga netizen yang sampai meminta tips kepada Chelsea Olivia. "Wah gila bgt sih nie abis lahiran baru kemaren liat postingan nya 40 harian udh sekurus nie yah Allah coba bagi tipsnya sih ka," ungkap @ayu.parazwatii,

Artis cantik Felicya Angelista ikut terheran akan tubuh langsing Chelsea pasca melahirkan. "Moon maap ini badan abis lahiran udah segini lg ka Chels?," begitu diungkapnya di kolom komentar unggahan tersebut. Walaupun pada keterangan foto ia menuliskan tubuh yang tampak langsing itu dibantu oleh kaca, netizen masih memujinya. Tak jarang dari mereka menanyakan tips untuk bisa mendapatkan berat badan tubuh seperti semula, sebelum melahirkan. Dijelaskan juga pada keterangan foto bahwa Chelsea sangat kagum dengan para perempuan. Ia bilang bahwa badan perempuan sangat luar biasa. Bisa menggendong, melahirkan, dan memproduksi manusia di dalam perut.