Anak dari pesulap sekaligus YouTuber terkenal Deddy Corbuzier, Azka Corbuzier girang bukan main. Tidak hanya bertemu, Azka mendapat pelukan dari Cinta Laura setelah syuting acara YouTube-nya, Afterschool podcast.

Sebelumnya, Azka sangat mengidolakan sosok Cinta Laura semenjak berumur 7 tahun yang lalu. Hal itu diungkapnya melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya, @azkacorbuzier.

β€œSo when I was 7 years old I had a crush on someone, and that someone was Cinta.. now I’m 14 and guess what, I still have that crush... hehehe.. Thank you @claurakiehl for giving me the opportunity to be on your show, it means the world to me!!," tulis Azka.

Dalam unggahannya tersebut, terlihat wajah Azka sangat bahagia. Ia nampak tertawa senang saat dipeluk oleh Cinta Laura. Begitu pula dengan Cinta Laura, terlihat tersenyum manis sambil memeluk erat Azka.

Pada foto tersebut, Azka mengenakan jas berwarna Abu-abu gelap dengan kemeja lengan panjang putih. Dengan model rambut yang kekinian, Azka terlihat sangat dewasa apalagi dengan tubuhnya yang semakin tinggi.

Nampak dalam foto tersebut, Cinta Laura terlihat seksi dengan pakaian berjenis off shoulder berwarna putih berlengan pendek. Dia memadukannya dengan celana jeans pendek biru muda. Keduanya membuat netizen heboh dengan memenuhi kolom komentar di unggahan foto akun Cinta Laura yang telah mendapat 285.721 likes. Bahkan sang ayah, Deddy Corbuzier mengungkapkan jika Azka sampai susah tidur usai momen ini. "U made him sleepless for the last couple days... 😁," tulis @mastercorbuzier "azka tuh kayaknya grogi deh Queen😁 #kiehlers #cintalaurakiehl," tutur @ratufika_maryani "Cantik dan ganteng.. πŸ˜β€οΈπŸ‘πŸ» #cintalaurakiehl #kiehlers," puji @inggar_gaban31 "Wow Azka pasti happy bgd ya dipeluk seorang cinta Laura Kiehl πŸ’–πŸ˜‡πŸ’“πŸ’–πŸ˜˜πŸ˜‡πŸ’“ #cintalaurakiehl #kiehlers," ungkap @susan_strwbery