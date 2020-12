PEMERINTAH Indonesia memutuskan untuk melakukan vaksinasi secara massal untuk mencegah bertambahnya penularan virus corona Covid-19. Saat ini Menteri Kesehatan, dr. Terawan Agus Putranto telah menetapkan 6 macam vaksin Covid-19 yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Kepmen ini ditandatangani Terawan pada 3 Desember 2020. Dalam keputusan itu juga tersebut enam vaksin yang akan digunakan.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen. Bila diberikan kepada seseorang maka akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Adapun vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Okezone, Selasa (8/12/2020), setiap jenis vaksin memiliki harga yang berbeda satu sama lainnya. Berikut daftar harganya.

1.Pfizer

Rp292.000 per dosis

Rp584.000 per orang

2.Johnson & Johnson

Rp146.000 per dosis

Rp292.000 per orang

3.AstraZeneca

Rp58.000 per dosis

Rp116.800 per orang

4.Moderna Rp467.000 - Rp540.000 per dosis Rp934.400 - Rp1.080.400 per orang 5.Sinopharm Rp1.050.000 per dosis Rp2.100.000 per orang 6.Sinovac PT. Bio Farma (Persero) hingga kini belum menetapkan harga vaksin. Namun vaksin ini berada di kisaran Rp200.000 per dosis.