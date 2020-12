BALI – Tidak terasa kita semua telah bersama-sama melewati berbagai tantangan di tahun yang penuh dengan perjuangan ini. Di pengujung tahun 2020, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, menggelar acara "Celebrating Woman" yang mengundang para wanita inspiratif Indonesia untuk berbagi cerita penuh inspirasi.

Para wanita inspiratif yang akan hadir di antaranya Penasehat Yayasan Bumi Sehat Robin Lim yang meraih penghargaan CNN Hero of The Year 2011, Chairwoman The Body Shop Indonesia Suzy Hutomo, Managing Director Uluwatu Handmade Balinese Lace Made Jati, Chef & Konsultan Nutrisi Nikki Indrawaty, dan Ketua Komunitas Bersepeda Wanita Nusantara & Komunitas Bersepeda Wanita Bali Trilara Prasetya Rina.

Acara Celebrating Woman ini akan dipandu langsung oleh Co Founder WordPix Asia Tressabel Hutasoit. Tema yang diangkat dalam acara berkonsep talkshow ini sangat beragam, mulai dari bidang sosial, bisnis, gaya hidup hingga kesehatan yang tentunya sangat bermanfaat di masa new normal seperti saat ini.

Selain bisa berbincang bersama para narasumber, Anda dapat pula menikmati suguhan tea time di sore hari yang disiapkan oleh Chef Mimin Mintarsih, salah satu female pastry chef yang luar biasa dari The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Director of Sales & Marketing The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Saraswati Subadia menyampaikan, selain membahas topik sosial, bisnis, gaya hidup, dan kesehatan bersama 5 wanita inspiratif, Anda dapat pula menyaksikan penampilan fashion show dari koleksi Renda Bali Handmade Uluwatu Lace.

“Anda yang hadir dalam acara Celebrating Woman ini akan berkesempatan memenangkan hadiah menarik dengan cara menyertakan kartu nama ke dalam tempat yang telah disediakan ketika melakukan registrasi. Ayo segera lakukan reservasi dan nikmati waktu santai sore hari Anda bersama para wanita inspiratif Indonesia,” ucapnya, di Bali, Senin (7/12/2020).

Penasaran bagaimana keseruan acara Celebrating Woman di The Westin Resort Nusa Dua, Bali? Ayo datang langsung pada hari Jumat (11/12/2020), acara akan dimulai dari pukul 15:00 WITA sampai 17:00 WITA. Untuk tetap memberikan kenyamanan bagi para tamu dan narasumber, pihak manajemen akan menerapkan protokol kesehatan new normal 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak) selama acara berlangsung. Untuk reservasi, Anda akan dikenakan biaya masuk sebesar Rp 225.000 per orang. Dalam acara ini juga akan digelar lelang amal yang hasilnya disumbangkan ke Yayasan Bumi Sehat, sebuah organisasi nirlaba yang mengoperasikan tiga klinik kesehatan dan menyediakan perawatan penting bagi perempuan Indonesia yang membutuhkan pertolongan medis. Untuk reservasi acara dan info lebih lanjut, hubungi 0361 771906 atau ikuti Instagram @westinbali dan Facebook @westinbali. Anda juga bisa mengunjungi website www.westinnusaduabali.com atau www.mncland.com.