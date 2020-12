Kabar duka datang dari dunia fashion Tanah Air. Model cantik Azka Aurada meninggal dunia kemarin, Rabu 9 Desember 2020.

Azka Aurada merupakan salah satu model ikon Indonesia Fashion Week. Kabar meninggalnya Azka Aurada ini pun diungkap oleh akun Instagram, @indonesiafashionweekofficial.

“Azka, icon IFW 2020, left us way to soon.... Our condolences and hearts go to her family and loved ones... May you Rest In Peace with the Angels,” tulis akun tersebut.

Beberapa netizen pun menyampaikan duka mendalam atas kepergian model cantik ini. Innalillahi wainnailaihi rajiun *kaget semoga husnul khotimah," tulis @juliea_kaimuddin.

"Innalillahi wainailaihi rajiun Azkaa 😭😭😭😭😭💔 ," tulis @auliiaaaf

"Rest in Peace Aska💐," tulis @kuncemanduapessy

Sosoknya sebagai model pun akan dirindukan oleh netizen dan penggemarnya. "Gonna miss you @azkaaurada ❤," tulis @gionandez_al.

(hel)