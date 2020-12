Dunia Fashion Tanah Air diselimuti duka, model Azka Aurada meninggal dunia. Model cantik tersebut meninggal semalam, Rabu 9 Desember 2020.

Kabar duka tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram @indonesiafashionweekofficial. Tertulis ucapan duka mendalam untuk salah satu icon model Indonesian Fashion Week tersebut.

“Azka, icon IFW 2020, left us way to soon.... Our condolences and hearts go to her family and loved ones... May you Rest In Peace with the Angels,” tulis akun tersebut.

Belum diketahui apa penyebab meninggalnya model cantik tersebut. Tapi, pada unggahan seminggu lalu di akun Instagram-nya, dia sempat menceritakan kondisinya yang mungkin bisa menjadi pesan terakhir Azka Aurada.

Pada awal cerita, Azka menceritakan bagaimana sosok pria yang berada bersamanya di foto. Pria tersebut diungkapkan Azka adalah sosok yang merawatnya dengan sabar.

"No one like him! Di saat aku jatuh secara mental dan fisik, saat semua orang kebanyakan memilih pergi. Dia disini. Masih merawatku dengan sabarnya. Masih terus memaksaku bangkit namun dengan lembutnya," tulisnya.

Selanjutnya, dalam pesannya terungkap bila Azka sedang sakit. Dia berjuang untuk bangkit dan melawan penyakitnya.

"Aku masih berusaha sehat untuk beberapa yg masih menyanyangiku. Masih ingin berusaha bangkit dari semua kesakitan. Terimakasih🖤🖤," tuturnya.

Netizen pun menyampaikan rasa duka mendalam mereka atas kepergian Azka di unggahan 27 November tersebut. Mereka tidak menyangka bila sang model pergi begitu cepat meninggalkan mereka.

"Azka you such great person with great personality .. you’ll be always in heart ❤️ rest in love dear... i love you... kakak kangen ngobrol dan ngondek bareng sama km," ungkap @kikiareyouhappy

"Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Selamat jalan, Azka. U r a great person🙏💜," tulis @ernatann

"Selamat jalan kak, Allah berkhendak lain, semua ini pasti jalan yang terbaik🤍🤍🤍," tutur @rezahaneman

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. Rest in peace my kind hearted bestfriend since we're 17 😭 you're always be in our heart 🥺 azka udah ga sakit lagi 🥺," tulis @karinprahardian