Dunia jagat hiburan kembali membawa berita duka. Kali ini model cantik sekaligus ikon Indonesian Fashion Week, Azka Aurada meninggal dunia.

Penyebab Azka Aurada meninggal diduga kuat karena penyakit yang sedang dideritanya. Namun, belum diketahui pasti penyakit apa yang dialami oleh model cantik ini.

Pada Jumat (27/11/2020) lalu, Azka memposting sebuah foto di akun instagram pribadinya @azkaaurada yang mengungkap bahwa ia sedang berjuang melawan penyakitnya.

(Foto : Instagram/@laguna.sydney)

Azka Aurada merupakan salah satu seorang model Indonesia yang kerap kali berpergian ke luar kota bahkan luar negeri untuk urusan dunia modellingnya. Kariernya dalam dunia ini cukup cemerlang, terlihat dari beberap tag dari akun instagram pribadinya.

Wajahnya banyak muncul saat peragaan busana, model majalah pakaian, brand fashion atau photoshoot lainnya. Untuk mengenang sosoknya, berikut potretnya dalam kenangan.

1. Foto ini merupakan unggahan terakhirnya setelah ia meninggal dunia. Terlihat ia sedang dipangku sang kekasih, Nikolas Wisnu Adhyatmoko yang juga merupakan seorang model. Azka juga menuliskan caption yang menunjukan ia sedang berjuang melawan penyakitnya, dan bersyukur sang kekasih selalu ada untuknya.

“No one like him! Di saat aku jatuh secara mental dan fisik, saat semua orang kebanyakan memilih pergi. Dia disini. Masih merawatku dengan sabarnya. Masih terus memaksaku bangkit namun dengan lembutnya. Aku masih berusaha sehat untuk beberapa yg masih menyanyangiku. Masih ingin berusaha bangkit dari semua kesakitan. Terimakasih🖤🖤”

2. Sepasang kekasih model ini sangat cocok disandingkan bersama. Mereka kompak mengenakan outfit jeans dan sneakers putih yang semakin membuatnya serasi.

Terlihat dari caption yang ditulis Azka Aurada di foto ini “My 24/7🌻” dan dikomen oleh sang kekasih “My everything 🖤” bahwa keduanya saling menyayangi.

3. Foto yang ia unggah pada (31/8/2020) lalu menunjukan bahwa ia sedang berlibur berdua dengan sang kekasih. Di akun instagram pribadinya @nwadhyatmoko, sang kekasih juga mengunggah foto serupa di tanggal yang sama. 4. “A strong woman looks a challenge in the eye and gives it a wink.”-Gina Carey”, begitulah caption yang ditulis Azka untuk foto yang diunggahnya dalam memperingati Hari Perempuan Sedunia. Foto dengan tema style ala ethnic ini ia ambil di Tebing Koja, Tangerang Banten. 5. Foto ini ia unggah di instagram pribadinya pada (24/1/2020) lalu untuk mengenang acara Kuala Lumpur Fashion Week 2019. Saat itu ia sedang menjadi salah satu model yang memeragakan busana karya Alia Bastaman.