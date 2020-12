Tante Ernie sepertinya tak pernah lepas dari perhatian netizen di dunia maya. Kerap tampil seksi, gaya perempuan yang dijuluki netizen Tante Pemersatu Bangsa ini sering membuat followernya di Instagram gagal fokus.

Seperti pada unggahan Tante Ernie baru-baru ini di akun Instagram pribadinya, @himynameisernie. Perempuan berusia 44 tahun tersebut mengunggah hobi barunya di tengah pandemi, yakni gowes sepeda.

"Hi my name is Ernie. Hobby baru saya naik sepeda πŸš΄β€β™‚οΈπŸš΄πŸš΄πŸ»β€β™€οΈAda yang mau gowes bareng Keringetan tapi bisa dapet foto2 cantik yang dijepret secara epic oleh πŸ“Έ @raka_permana11 yg selalu setia menunggu kalian di tikungan @mozialoop," tulisnya.

Nah, berikut ini adalah potret Tante Ernie Gowes yang pastinya bikin cowok-cowok susah kedip.

Mejeng dengan sepeda





Tante Ernie tampil mencuri perhatian mengenakan jaket ungu dengan tanktop abu-abu yang memperlihatkan belahan dadanya. Dia memadukannya dengan celana sepeda warna hitam.

Tante Ernie juga memakai kacamata sepeda kece plus helm untuk pelindung kepala. Selain itu, dia juga melengkapi penampilannnya dengan mengenakan sarung tangan.

Ngebut





Pada foto ini, Tante Ernie tampaknya sedang melaju kencang dengan sepeda merah-hitamnya. Dia mengayuh sepeda dengan sneakers hitam.

Sporty dan kece banget kan gaya Tante Ernie? Seperti kata netizen yang menilai penampilannya kece dan awet muda.

"gowess aja tetep keceπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ˜πŸ˜πŸ˜," @adeoldy79

"πŸ‘ sporty sexy and .... Stay young , keep on riding," tutur @rwinxs4

Senyum sumringah

Kali ini tampaknya lebih santai, Tante Ernie tersenyum sambil gowes. Pose-nya kali nampaknya membuat netizen gagal fokus nih karena belahan dada Tante Ernie jelas terlihat. "Bikin puyeng lawan arah kalo gowesnya begini πŸ€£πŸ‘Œ," tutur @fumio_prasetya "Awas masuk angin 😠😠😠," celetuk @denny.haryadi Apa gak masuk angin mbak Erni, dadanya selalu diumbar gituπŸ˜‹," sambung @icuxbaba "Gue juga mau diboncengin.... @himynameisernie," tulis @indahabdi "salah fokus," tutur @scobido00 "makin keringetan makin semangat gua mah," ungkap @m_farhan19