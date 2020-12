Kita tidak pernah tahu kapan kita bertemu jodoh, juga kapan kita akan punya anak. Sebab semua itu misteri Tuhan Semesta Alam.

Banyak pasangan suami istri yang terus bertengkar bahkan bercerai akibat tak memiliki anak. Namun ada juga pasangan yang sabar menanti kehadiran anak, meski jarang ditemui.

Sebuah kisah inspiratif viral di media sosial. Kisah ini datang dari pasangan Su’udiyah (44 tahun) dan Somidi (51 tahun). Mereka baru saja dikaruniai anak perempuan setelah 21 tahun penantian.

Hal ini diceritakan melalui unggahan Dr. Benediktus A, MOH, Sp.OG (K) dalam akunnya @drbennyarifin. Beliau sendiri selaku orang yang menangani proses bayi tabung yang dijalani oleh Su’udiyah dan Somidi. Mereka melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Aisyah. “One of my remarkable moment,” tulisnya.

Bagaimana tidak, keberhasilan ini membuatnya semakin menyadari atas izin menjadi Spesialis Kebidanan dan Kandungan. Dia terus menjelaskan bagaimana perjuangan pasangan ini untuk mendapatkan momongan.

Setelah menunggu selama 21 tahun, akhirnya mereka diberi jawaban. Sebagai saksi kehidupannya, Dokter Benny mengatakan, hal ini bukanlah hal yang mudah. "Di sepanjang rentang waktu ini mereka saling mendukung dan menguatkan agar tidak patah harapan."

Untuk akses ke tempat dokternya berada pun, Su’udiyah dan Somidi harus menempuh enam jam perjalanan. Berangkat pukul 2.00 dini hari dari Surabaya ke Sumenep. Ini berlangsung sepanjang ritual bayi tabung dan kedatangannya mesti tepat waktu.

Pasangan yang diketahui sehari-harinya berjualan keripik singkong ini, setidaknya bolak-balik konsultasi ke dokter selama setahun. Sampai akhirnya, ketika sang istri berhasil hamil, ia masih ingat momen penuh haru tersebut.

"Tidak banyak kata, tapi penuh tetesan air mata bahagia,” jelas Dokter Benny.

Sontak kisah ini banyak menarik perhatian netizen. Banyak akun yang ikut membagikan unggahan tersebut dan semuanya dibanjiri komentar positif.

“Dookkk saya bacanya ikutan terharu sampe nangis bombay 😭 Tuhan terus gunakan tangan dok ben ya buat nolongin yang lain yang sedang berjuang juga. God bless dok! Sehat2 yaa,” ujar @florenciawijxxx.

“I am crying dok 😭 😭 😭. Best of luck for this beautiful family ❤️ ❤️ ❤️,” kata @dianbara3xx

“☹️😭 cerita yg inspiratif bgt dok ❤❤❤❤,” ujar @tyakusumahapsaxx.

