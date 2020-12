Dunia hiburan Tanah Air kembali berduka. Setelah kemarin Melisha Sidabutar meninggal karena pembengkakan jantung, kini model cantik Azka Aurada juga tutup usia.

Kabar meninggalnya Azka Aurada diketahui dari postingan di akun Instagram @indonesiafashionweekofficial. “Azka, icon IFW 2020, left us way to soon.... Our condolences and hearts go to her family and loved ones... May you Rest In Peace with the Angels,” tulis akun tersebut.

Menurut postingabçn terakhir Azka Aurada di akun Instagram pribadinya @azkaaurada pada 27 November silam, ia diketahui sedang berjuang melawan penyakit.

Meski belum diketahui apa penyakit yang dideritanya, namun beberapa netizen mengungkapkan bahwa ia menderita asam lambung.

"Kalau boleh tahu dia sakit apa ya?" tanya @rendra***.

"Asam lambung," jawab @nurss***.

"Aku enggak tahu kakak sakit apa, aku turut berduka," tulis @thalitalin***.

"Sakit asam lambung," jawab @user567***.

Meski begitu, belum diketahui secara pasti apa penyebab Azka Aurada meninggal. Belum ada keterangan resmi dari keluarga maupun kerabat mengenai penyebab meninggalnya model Indonesia ini.

Asam lambung bisa mematikan?

Salah satu penyakit yang berkaitan dengan asam lambung adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD. Ketika asam lambung keluar dan naik ke kerongkongan, maka nyeri dan rasa terbakar di dada akan muncul.

Karena itu, penderita GERD sudah harus mengatur asupan makanan dan minuman mereka dengan bijak. Tidak telat makan dan kurangi stres juga menjadi anjuran yang selalu diingatkan dokter.

Penderita GERD ternyata tidak hanya berjibaku dengan nyeri dan rasa terbakar di dada. Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr Ari Fahrial Syam, SpPD, pernah menjelaskan kepada Okezone pada Februari lalu, bila GERD bisa menyebabkan komplikasi serius di tubuh penderitanya. Jadi, GERD bukan penyakit kecil, itu berbahaya.

"GERD dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Hal ini terjadi karena asam lambung atau isi lambung yang naik, dapat menyebabkan luka pada dinding dalam kerongkongan," ungkap dr Ari melalui pesan singkatnya.

Luka di dinding dalam kerongkongan ini awalnya memang luka biasa, tapi kalau dibiarkan terus dapat meluas dan bisa menyebabkan penyempitan kerongkongan bawah. Bahkan, pada beberapa kasus GERD dapat menyebabkan perubahan struktur dinding dalam kerongkongan yang menyebabkan terjadinya penyakit Barret's yang merupakan lesi pra kanker. Selain mengakibatkan masalah di saluran cerna, asam lambung yang tinggi akibat GERD juga dapat menyebar ke organ tubuh lainnya. Sebut saja pada gigi, hidung, tenggorokan, pita suara, bahkan hingga ke paru-paru. Ini dia yang dimaksud dengan komplikasi ke organ tubuh lain. Jadi, komplikasi apa saja yang bisa muncul karena GERD? Jika asam lambung itu sudah mencapai gigi, maka masalah yang bakal terjadi adalah erosi dental atau gigi berlubang. Kemudian, jika sampai ke tenggorokan, GERD dapat menyebabkan faringitis kronis. Lalu, jika asam lambung sampai ke sinus, ini akan menyebabkan sinusitis. Tidak berhenti di sana, ketika penderita GERD tak mengontrol faktor risiko, asam lambung yang tinggi juga dapat menyebabkan rusaknya pita suara atau laringitis hingga masalah saluran pernapasan bawah atau asma. Lebih parahnya lagi, jika asam lambung itu sampai ke paru-paru, risiko mengalami fibrosis paru idiopatik sangat mungkin terjadi.