PROGRAM MasterChef Indonesia yang ditayangkan di RCTI telah memasuki babak Top 3, Jerry, Nindy dan Audrey akan bersaing menjadi juara. Untuk mencapai posisi Top 3 tentunya memerlukan perjuangan dan kemampuan yang mumpuni di bidang memasak.

Aziz Amri yang menjadi 15 besar berbagi pengalaman selama di MasterChef Indonesia di salah satu program RCTI+, yaitu Live Chat Plus.

Pria asal Jakarta kelahiran 1994 ini sempat tereleminasi pada 24 Oktober 2020 silam, Aziz diberikan kesempatan kembali dengan beberapa peserta lainnya untuk bisa merebut celemek putih agar dapat berkompetisi kembali di Masterchef season 7.

Walaupun tereleminasi dua kali, Aziz mengaku tetap bangga karena sudah lolos sampai 15 besar. Hal ini terungkap dalam Live Chat Plus di aplikasi RCTI+. Tak lupa Aziz juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukungnya dengan memberikan respon positif.

“Gue senang banget sih kayak ternyata respon nya positif banget, Sorry juga cuman bisa sampai 15 besar ini. I’m very proud of myself bisa sampai 15 besar ini,” ujar Aziz.

Aziz pun berpesan untuk yang berminat ingin mengikuti Masterchef season 8, agar dari sekarang belajar basic skill, teknik memasak,dan juga menguasai bumbu-bumbu dasar serta menyiapkan diri saat pembukaan calon perserta MAsterChef Indonesia Season 8 dibuka.

