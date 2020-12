Presenter Daniel Mananta dikenal cukup tertutup tentang kehidupan rumah tangganya dengan istri tercinta, Viola Maria. Jarang terekspos, mereka pun mengagetkan publik ketika terlihat bersama di perhelatan Festival Film Indonesia (FFI) 2020 beberapa waktu lalu.

Daniel Mananta dan Viola Maria tampak kompak memakai baju adat Jawa. Pria berdarah Tionghoa-Indonesia ini memamerkan kemesraan dengan istri bulenya di akun Instagram pribadi, @vjdaniel. Pakaian yang dikenakan keduanya cukup mencuri atensi dan banjir pujian.

Tidak heran pasangan yang menikah sejak 2011 ini sontak menjadi buah bibir netizen. Berikut lima potret manis Daniel Mananta dan Viola Maria, yang dirangkum Okezone, Jumat (11/12/2020).

1. Serasi pakai baju adat Jawa





Sebelumnya, Daniel hampir tidak pernah mengajak Viola tampil dalam berbagai acara publik. Pada FFI 2020 pekan lalu, akhirnya mantan host Indonesian Idol ini turut menggandeng sang istri.

Penampilan Daniel Mananta tampil gagah dengan balutan beskap merah muda, sementara Viola anggun memakai kebaya berwarna senada. Baju keduanya ini didesain perancang kebaya Indonesia terkenal, Anne Avantie.

“Congrats to the success of @festivalfilmid 2020! What a night of celebration. Ini behind the scene nya ya.. Gw sama @lolagin makin romantis gak sih pake beskap dan kebaya warna pink design @anneavantieheart?” ujar Daniel Mananta dalam keterangan fotonya.

Pujian selangit langsung mendengung ke pasangan ini. “Melihat Daniel & istri memakai beskap & kebaya adat Jawa dengan warna pink, it’s awesome! 👍👍,” tulis @ariedwiard13.

“She’s looks so gorgeous in that Javanese style,” kata @wijayadwi96.

“Kalian gemes banget warna salem gituuu ❤️❤️❤️,” ungkap @atreyumoniaga.

2. Bernuansa tradisional Indonesia





Daniel dan Viola tidak lupa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Motif masker yang mereka kenakan pun bernuansa batik. Padanan khas tradisional Indonesia ini membuat pemakainya terlihat semakin anggun, elegan, dan mengesankan. Wah, pasangan yang serasi ya, Okezoners?

3. Aksesoris khas Yogyakarta

Daniel seperti pangeran Jawa karena memakai blangkon, penutup kepala khas Yogyakarta. Sementara Viola yang berasal dari Jerman tampil dengan riasan rambut ala konde. Tinggi dan langkah wanita ini begitu kompak dengan Daniel saat berjalan beriringan di red carpet. Dengan wajah berseri-seri, Viola diperkenalkan ke awak media. Visual bule berbalut kebaya menjadi momen langka. Tidak sedikit pun canggung, wanita kelahiran 14 Agustus 1981 ini tampak menawan saat berpose di depan kamera. 4. Senyum merekah

Dalam foto ini, Daniel dan Viola berdiri di depan panggung FFI 2020 dan saling bertatapan. Senyum merekah tampak terus terpatri dari bibir mereka. Keduanya berpose sambil memegangi perut seolah momen bahagia yang dirasakan tidak lagi tertahankan. Viola tampak begitu cantik dalam balutan kebaya. Busana karya Anne Avantie ini juga menambahkan aksen selendang batik yang menggantung di punggung. Tidak heran Daniel menatap istrinya dengan terpana. “Keren anggun banget Nyonya pakai kebaya 😍😍,” sahut @dyahluthfiaerna.