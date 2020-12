GALLERY MasterChef Indonesia Season 7 bukan hanya menyuguhkan ketegangan, tapi juga banyak kejadian lucu. Kali ini melibatkan salah satu kontestan Audrey dengan dewan juri yakni Chef Renatta, Chef Juna, dan Chef Arnold.

Kala itu Audrey coba menyajikan hidangan ikan kuah kuning kecombrang dengan nasi daun jeruk di tantangan pertama Sweetlip Emperor Fish Challenge pada Minggu 6 Desember 2020. Namun dalam prosesnya, Audrey terganggu oleh waktu yang sudah sangat mepet. Alhasil, ia tidak bisa melakukan plating dengan sempurna yang menyebabkan hidangannya dikritik habis-habisan oleh ketiga juri.

Bahkan saat ditanya alasan plating-annya buruk, Audrey pun salah dalam menjawabnya, sehingga membuat Chef Arnold dan Chef Juna makin murka.

"Top 4 makanannya kayak begini Audrey," tanya Chef Arnold.

"What the h**l, apa ini?" timpal Chef Juna.

Audrey pun beralasan bahwa konsep awalnya ingin memisahkan nasi daun jeruknya pada piring yang berbeda. Namun ia galau, mengingat sebelumnya kontestan Ramos melakukan kesalahan fatal dalam hal plating yang membuat juri kesal.

"Harusnya dipisah tadi chef. Cuma takut kena kaya Bang Ramos kemarin," ujar Audrey.

"Kenapa Bang Ramos kemarin? Kenapa kamu sebut-sebut nama itu lagi di galeri ini? Saya saja sudah tidak ingat dia masak apa, atau kesalahan apa yang dia buat, atau kebenaran apa. But what is this?" tanya Chef Juna.

"What the expose, taruh sayuran di bawah, ikan di atas, tinggal tuang-tuang terus nasinya. Terus kenapa kaya gini? Why you remember Ramos whatever, but this obviously salah," tambahnya.

Berusaha mendinginkan situasi akibat amukan Chef Juna, Chef Renatta pun mencoba membuat gurauan di dalam galeri untuk memecah ketegangan. Terbukti hal tersebut efektif dan bisa membuat Audrey sedikit tersenyum. "Kamu kenapa sih naruh makanannya di piring kaya benar-benar dilempar gitu? Biasanya lumayan detail kalau plating. Ini kenapa begini? Kalaupun digabung pun bisa lebih rapi kan harusnya? Ini ngelihat di piring gini tuh penginnya makan jongkok pake tangan. Kaya gini," tutur Chef Renatta. Baca juga: Faiz MCI: Ajang MasterChef Indonesia Berikan Pengalaman Berharga