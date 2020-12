INDUSTRI fashion kembali berduka lantaran Model cantik Azka Aurada meninggal dunia. Kabar duka ini diungkap lewat akun Instagram, @indonesiafashionweekofficial.

“Azka, icon IFW 2020, left us way to soon.... Our condolences and hearts go to her family and loved ones... May you Rest In Peace with the Angels,” tulis akun tersebut.

Azka diketahui mengalami sakit dari unggahan terakhirnya pada satu minggu lalu saat dia memposting foto dirinya bersama seorang pria yang dikaguminya di akun Instagram @azkaaurada.

“No one like him! Di saat aku jatuh secara mental dan fisik, saat semua orang kebanyakan memilih pergi. Dia disini. Masih merawatku dengan sabarnya,” tulis Azka.

“Masih terus memaksaku bangkit namun dengan lembutnya. Aku masih berusaha sehat untuk beberapa yg masih menyanyangiku. Masih ingin berusaha bangkit dari semua kesakitan. Terimakasih,” sambung dia.

Baca Selengkapnya: Sebelum Meninggal, Model Azka Aurada Ungkap Berjuang Lawan Sakit

(mrt)