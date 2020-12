Aktris cantik Glenca Chysara yang berperan sebagai Elsa di Sinetron 'Ikatan Cinta’ mengunggah foto memakai baju tahanan. Pasalnya belum lama ini, Elsa dijebloskan ke penjara oleh Aldebaran, yang diperankan oleh Arya Saloka.

Hal tersebut karena di beberapa episode lalu, Elsa menyebut Aldebaran telah menghamilinya. “Give me a stage and i will shine,” tulis Glenca Chysara seperti dikutip dari Instagramnya, Minggu (13/12/2020).

Postingan Glenca mengenakan baju tahanan oranye tersebut langsung menuai ragam reaksi di kolom komentar. Ada yang senang karena Elsa menuai apa yang ditanam.

Tetapi, ada pula sebagian netizen memuji kecantikan sang aktris pemeran Elsa yang masih tampak manis meski mengenakan baju tahanan.

“Tahanan paling cantik,” tulis netizen di kolom komentar.

“Imut banget ya mba, jadi nggak bisa marah aku tuh,” tulis netizen lainnya.

“Pakai baju gitu aja tetap cantik,” tulis netizen.

“Ngalahin gula manisnya,” komentar seorang netizen.

Baca juga: Pacaran 6 Bulan, Binaragawan Ini Pilih Nikahi Boneka Seks

Ternyata dia tetap cantik memesona ya, meski pakai baju napi. Bagaimana menurut Okezoners?

(DRM)