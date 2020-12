Deddy Corbuzier merupakan salah satu selebriti yang dikenal sangat memperhatikan kesehatan tubuhnya. Karena itu, tak heran jika ia gemar melakukan berbagai kegiatan olahraga dari ringan, hingga berat seperti angkat beban.

Namun, siapa yang menyangka jika dirinya pernah menggunakan kursi roda selama 4 bulan karena penyakit HNP (Hernia Nucleus Pulposus) yang dialaminya.

HNP sendiri merupakan kondisi penyakit di mana tulang belakang menonjol keluar dan menjepit saraf. Sehingga, penderitanya mengalami rasa sakit hebat hingga mati rasa.

Terlebih, Deddy juga pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Kecelakaan mobil yang dialaminya membuat ia harus mengalami rasa sakit hingga 10 tahun lamanya.

"Kemaren banyak yang nanya hasil MRInya mana saat saya di bawa Ayah @am.hendropriyono ke RSPAD.. Well here.. Termasuk hasil pemeriksaannya.. Intinya... Rusak semua AHAHAHA..," ungkapnya melalui Instagram @mastercorbuzier pada 12 Desember 2020.

Mengaku tulang punggungnya rusak parah dan berada dalam taraf yang mengkhawatirkan, Deddy Corbuzier tiba-tiba mendapatkan kesempatan langka. Deddy diajak untuk memeriksakan kondisinya ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) dengan seorang Mantan Kepala Badan Intelejen Negara, A.M Hendropriyono.

Setelah diperiksa kondisi kesehatannya, ayah satu anak ini sukses membuat dokter terkejut. Sebab Deddy masih bisa berdiri.

Setelah diusut oleh dokter dari RSPAD, rupanya otot punggung Deddy Corbuzier sangat berpengaruh untuk menopang Deddy berdiri.

"Dokter di sana kaget. Kok, saya masih bisa berdiri... Dan ternyata selama ini saya bisa berdiri karena ditopang oleh otot punggung. Bukan tulang. Tapi otot punggung," ungkapnya.

"Kalau ototnya ga kuat.. Saya sudah ga bisa jalan lagi.. Scary.. But amazing..," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Deddy Corbuzier pun mendapat komentar dari warganet. Sebagian dari mereka takjub melihat Deddy yang masih bisa berjalan dalam kondisi seperti itu.

"Om ded, saya juga kena HNP.. gimana bisa tetep fit, work out nge-gym segala macem? Karena buat jogging dan ngangkat Beban aja ga disaranin dokter kan.. kasi tips dong om.. tengs," tanya @arrizqi.ramadhxx.

"Don’t know what to say but semoga selalu sehat dan bahagia buat dirimu ya bro πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»," tutur @anjasmara.

"wuihhhhhh that must hurt a lot!!! damn man. Yg baik2x brother..... πŸ€™πŸ€™πŸ€™," pungkaas @diaz.hendropriyono.

