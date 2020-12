Anya Geraldine memang selalu total dalam mendalami suatu hobi. Setelah berkuda, kini dia benar-benar serius merambah dunia 'pergowesan' alias sepeda.

Pagi ini misalnya. Mengawal hari Senin yang cerah, Anya Geraldine kembali membagikan sejumlah potret dirinya saat sedang bersepeda.

Tak tanggung-tanggung, dia temani oleh model papan atas Indonesia, Kelly Tandiono yang memang dikenal hobi bersepeda. Anya sepertinya belajar banyak dari Kelly tentang olahraga yang sedang digandrungi masyarakat Indonesia itu.

Seperti apa gaya Anya Geraldine saat bersepeda? Berikut Okezone rangkumkan ulasannya, dikutip langsung dari instagram @anyageraldine, Senin (14/12/2020).

Keringatan aja tetap cantik

Pada unggahan pertama, Anya Geraldine tampak memamerkan potret dirinya usai bersepeda keliling kawasan Sudirman, Jakarta. Di foto ini, Anya tampil totalitas mengenakan jersey abu-abu dipadukan dengan legging hitam.

Tak lupa sebuah helm dan cycling shoes dengan tali berwarna oranye untuk mempermanis penampilannya secara keseluruhan. Penampilan Anya Geraldine juga terlihat cantik dalam balutan make-up bernuansa flawless.

Namun yang justru membuat netizen gagal fokus adalah saat melihat tubuh Anya yang keringatan usai bersepeda. Bukan Anya namanya kalau tidak bisa memanfaatkan kondisi tersebut menjadi sebuah konten yang aesthetic dan 'menggoda'. Ia berselfie dengan posisi angle yang diambil dari atas, sehingga memperlihatkan postur tubuhnya yang tinggi dan langsing.

Jersey yang dia kenakan pun tampak basah kuyup. Sekilas malah seperti transparan hingga menonjolkan bentuk bra-nya, Anya Geraldine seksi banget kan? Alhasil, banyak kaum adam yang membanjiri Instagram Anya dengan komentar-komentar ajaib mereka.

"Ketat ya kayak protokol kesehatan," tulis akun vikyramaa.

"Ada yang basah tapi bukan ketek," tulis akun jainerluyan.

"Sini aku lapin keringetnya," tulis akun nengah_yase.

Senyum manja





Pada foto kedua, Angle foto yang diunggah Anya sebetulnya masih sama dengan foto sebelumnya. Namun di foto ini, Anya tampak melemparkan senyuman manis ke arah kamera. Dan lagi-lagi bikin banyak pria terpesona. Unch banget!

"Ada-ada aja Anya pagi-pagi," tulis akun randyrdtya_.

"Pengen komen takut ketauan pacar," tulis akun ogikps.

"Astagirullah sayang gaboleh post begini ih, kirim ke aku aja ya," tulis seorang netizen halu.

Foto bareng idola

Sebelum menutup kegiatan gowes pagi ini, Anya tak lupa berfoto bersama sang idola. Siapa lagi kalau bukan Kelly Tandiono. Keduanya benar-benar terlihat cantik memesona! Nah, pada keterangan foto, Anya tak lupa memuji Kelly dengan caption manis yang menjadi ciri khasnya.

"gowes sama idolaku paling kalcer," tulis Anya.

Melihat antusias Anya mendalami dunia sepeda, Kelly tak henti-hentinya memberikan semangat kepada sang influencer.

"U dis good today Anya Geraldine. Latihan terus ya biar tambah kuat we will ride again soon," tulisnya.