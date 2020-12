Dikenal sebagai selebriti yang dermawan suka membantu sesama yang membutuhkan, tapi untuk urusan gaya penampilan, Baim Wong juga termasuk royal.

Ia tak segan-segan merogoh kocek untuk bergaya dengan pekaian yang santai namun bermerek. Contohnya, sederet koleksi celana santai miliknya ini. Berdesain simpel dan santai, tapi jika ditotal lima koleksi celana santai nan branded ala Baim Wong ini total harganya lebih dari Rp50juta alias bisa untuk membeli moge.

Daripada penasaran, yuk simak uraian 5 celana santai mahal milik Baim Wong, seperti dirangkum dari akun Instagram Baimpaulawongfashion, Senin (14/12/2020).

1. Off White: Track pants santai warna hijau emerald ini terlihat biasa saja bukan seperti celana rumahan biasa? Jangan salah, celana Green Nylon Diag Track Pants keluaran brand high streetwear Off White, dilihat dari situs from ssense.com celana berbahan nylon ini aslinya dibanderol seharga USD650 atau kurang lebih Rp9,1juta.

2. Thom Browne: Track pants mahal koleksi Baim lainnya adalah celana track warna hitam salah satu koleksi brand Thom Browne, Track Pants in Navy yang diitulis harganya mencapai USD860 atau kurang lebih Rp12,2juta per satu piece.

3. Bape : Celana jeans yang dihiasi emblem patch dari brand Bape dengan cutting slim fit, Slim Fit Crazy Patch Jeans Indigo satu ini dijual dengan harga USD549 atau sekira Rp7,7juta.

4. Off White : Celana jeans polos warna abu-abu berpotongan skinny satu ini diketahui merupakan salah satu koleksi keluaran Off White. Maka tak heran, satu piecenya dijual mencapai Rp7,5juta. 5. Thom Browne : Tidak hanya Off White, suami Paula Verhoeven dan ayah Kiano Wong ini juga menggemari brand Thom Browne. Sweatpants atau biasa disebut celana training warna hitam polos dengan desain aksen 4 strips putih, 4 Bar Half & Half Sweatpants tersebut dijual seharga 970Euro atau sekitar Rp16,2juta per satu helainya!