Hwang In Yeop menjadi perbincangan hangat netizen sejak drama Korea True Beauty tayang pada 9 Desember lalu. Karisma Hwang In Yeop yang memerankan tokoh Han Seo-Jun di True Beauty membuat pencinta K-Drama jatuh hati.

Pasalnya, Hwang In Yeop sangat cocok memerankan dan berpakaian ala anak SMA yang nakal. Padahal umurnya akan menginjak 30 tahun pada bulan Januari nanti.

Sebelumnya, Hwang In Yeop juga bermain peran di drama Korea ’18 Again’ yang baru saja tamat pada 10 November lalu. Lagi-lagi ia menjadi anak SMA dengan imej bad boynya pada drama tersebut.

Aktor ganteng Korea kelahiran 19 Januari 1980 ini memiliki fitur wajah yang kecil dan mata monolid seperti rubah menambah kesan imej bad boynya. Wajah yang tidak menua dan tubuh rampingnya membuat ia terlihat 10 tahun lebih muda.

Pantas saja jika ia cocok menggunakan style anak muda bahkan seragam sekolah. Berikut 5 potret Hwang In-Yeop dengan segala karismanya yang tidak terlihat tua.

1. Setelan seragam merah maroon dan abu-abu ini ia pakai saat proses syuting drama ‘True Beauty’. Bagaimana? Seperti anak umur 18-an kan? Stylenya yang membuka kancing kemeja dan menunjukan kaos memberikan kesan seperti murid SMA yang nakal dan popular. Rambut dengan gaya mullet dan aksesori anting bundar silver memperkuat kesan bad boynya.

2. Foto berikutnya adalah momen ketika ia sedang syuting drama ’18 Again’. Hwang In Yeop mengenakan setelan baju basket berwarna hijau tosca tua dan sepatu basket hitam-merah. Ia sangat pantas menjadi kapten basket SMA.

3. Oufit kali ini Hwang In Yeop mengenakan kemeja biru tua dan bawahan hitam yang sama-sama memiliki bahan jeans. Ia menjadikan kemejanya sebagai outer sehingga kaos putihnya terlihat.

Outfit jeansnya kali ini memiliki tema boyfriend material atau outfit yang biasa digunakan untuk kencan santai. Fotonya yang mengendarai bom bom car menambah kesan imut dan boyfriend-ablenya.

4. Foto berikut yang diambil dari akun instagram pribadinya @hi_high_hiy menunjukan Hwang In Yeop menggunakan kaos putih lengan panjang yang sederhana. Tampilannya seperti trainee idol yang berumur 20 tahun.

Fotonya yang candid dengan latar belakang café membuat para fansnya merasa bahwa In-Yeop cocok dengan imej boyfriend material. @epiphany.oi : “difotoo inii dia keliatan boyfriend bangeeetttt😭”, @miseeel_ : “mana boyfriend material bgt lg😭”, @htethtet_2001 : “Oh i can't believe yet that you are in thirty1😒😍”.

5. Berpakaian ala anak geng motor, semakin membuat aktor yang debut pada tahun 2017 ini nampak awet muda. Hwang In Yeop mengenakan jaket parasut hitam merek Nike dan bawahan jeans biru tua lalu dilengkap dengan sepatu hitam yang juga memiliki lambang nike.

Tidak lupa dengan aksesori helm dan buff di wajahnya dengan warna gelap. Outfit ala geng motor ini mempertegas imej bad boy yang ia miliki.