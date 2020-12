Kita harus memperhatikan kesehatan tulang sejak dini. Hal ini perlu dilakukan agar tulang tak mudah keropos.

Dilansir dari Everyday Health Juru Bicara dari Academy of Nutrition and Dietetics di Seattle, AS, Angel Planells mengatakan, apa yang kita makan dan aktivitas yang kita lakukan selama bertahun-tahun memiliki dampak pada kesehatan tulang. Oleh karena itu kita perlu makan makanan yang baik untuk tulang.

Berikut beberapa makanan yang dapat membangun dan melindungi tulang yang sehat. Apa saja?

1. Susu

Susu merupakan sumber kalsium pembangun tulang terbaik. Itu alasan mengapa produk susu olahan, seperti yogurt dan keju menjadi perbincangan untuk kesehatan tulang. Menurut National Institutes of Health (NIH), produk tersebut mengandung kalsium, nutrisi utama yang berkontribusi pada kekuatan dan struktur tulang.

Secangkir susu bebas lemak dan secangkir yogurt tanpa lemak adalah sumber kalsium yang sangat baik, menurut perkiraan nutrisi dari Departemen Pertanian, AS (USDA).

2. Kacang

Kacang mengandung kalsium, magnesium dan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang. Magnesium membantu menyerap dan mempertahankan kalsium di tulang, kata Allonen. Sedangkan, fosfor merupakan komponen penting pada tulang. Sekitar 85% fosfor dalam tubuh ditemukan di tulang dan gigi, menurut NIH.

Banyak pilihan kacangan yang bisa kamu pilih, seperti kacang kenari, kacang tanah, kacang almond, dan pecan. Satu onsalmond memberikan sumber magnesium baik dan fosfor, menurut USDA.

3. Biji-bijian

Seperti kacang-kacangan, biji-bijian juga memberi Anda kalsium, magnesium, dan fosfor, kata Allonen MEd, ahli diet yang terdaftar di Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston.

Menurut Academy of Nutrition and Dietetika, biji-bijian mengandung serat dan asam lemak omege-3 yang merupakan jenis asam lemak tak jenuh ganda yang dapat menurunkan kolesterol, mengurasi peradangan pada tubuh, dan menjaga otak dan sistem syarat agar bekerja dengan lancar.

Misalnya, biji chia, biji rami, biji labu, dan biji wijen. Satu ons biji wijen memberikan sumber kalsium dan magnesium dan fosfor yang baik, menurut USDA.

4. Sayuran berdaun hijau

Sayuran berdaun hijau mengandung nutrisi yang baik bagi tulang dan berperan untuk meningkatkan kesehatan tulang, seperti vitamin K dan kalsium, menurut Oregon State University.

Sayuran hijau mengandung banyak nutrisi, seperti bayam, lobak hijau, kangkung, kubis, dan brokoli.

5. Ikan

Ikan mengandung lemak baik, memberi vitamin D yang diperlukan untuk kesehatan tulang, seperti ikan salmon dan tuna.

(DRM)