DIET dilakukan sejumlah orang untuk mengatasi kelebihan berat badan atau masalah kesehatan lainnya. Ada banyak jenis diet yang selama ini dikenal, misalnya diet rendah karbohidrat, diet vegan, hingga diet mediteranian.

Lalu ada juga diet berdasarkan golongan darah. Namun sebuah studi dalam Journal of Academy of Nutrition and Dietetics pada 4 Desember lalu membuktikan bahwa tidak ada manfaat kesehatan jika Anda menerapkan diet berdasarkan golongan darah, terlepas dari popularitas diet yang dibuat khusus untuk tipe A atau tipe O itu.

Seperti dilansir Insider, para peneliti di Physicians Committee for Responsible Medicine dan Yale School of Medicine mengatakan golongan darah tidak membuat perbedaan seperti dalam penurunan berat badan dan kadar kolesterol.

Untuk sampai pada temuan ini, mereka mempelajari 244 orang dewasa yang memiliki kelebihan berat badan. Setengah dari partisipan diminta menjalani diet vegan selama 16 minggu.

Para peneliti melakukan analisis terpisah pada hasil uji coba yang awalnya menunjukkan adanya peningkatan metabolisme dalam diet vegan tinggi karbohidrat itu untuk melihat apakah ada hasil kesehatan yang berbeda menurut golongan darah.

"Penelitian kami menunjukkan semua golongan darah mendapat manfaat yang sama dari pola makan vegan berdasarkan konsumsi buah-buahan dan sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian," ungkap penulis utama penelitian Neal Barnard.

Temuan ini membantah pendapat yang menyarankan orang dengan golongan darah tertentu harus menghindari pola makan nabati rendah lemak dan makan lebih banyak daging dan produk susu.

Pola diet golongan darah dicetuskan Peter D'Adamo, seorang praktisi pengobatan alternatif, dalam sebuah buku populer yang diterbitkan pada 1996.

Dia mengklaim orang dengan golongan darah berbeda perlu menerapkan cara makan berbeda. Misalnya, orang dengan golongan darah O harus makan lebih banyak lemak dan protein dalam bentuk daging dan ikan, sedangkan orang dengan golongan darah A sebaiknya tetap berpegang pada pola makan nabati. Orang bergolongan darah B disarankan menghindari jagung, gandum, tomat, kacang tanah, biji wijen dan daging ayam. D'Adamo menganjurkan mereka mengonsumsi sayuran hijau, telur, daging tertentu, dan produk susu rendah lemak. Sementara orang dengan golongan darah AB disebut harus fokus pada tahu, makanan laut, produk susu, dan sayuran hijau. Orang dengan golongan darah AB cenderung memiliki asam lambung yang rendah sehingga disarankan untuk mengindari kafein, alkohol, dan daging asap atau daging yang diawetkan. Menurut D'Adamo, mengonsumsi makanan yang tepat untuk golongan darah Anda adalah kunci untuk menurunkan berat badan, meningkatkan energi, dan mengurangi risiko kesehatan. Baca juga: 9 Tips Diet untuk Penderita Hipertensi Namun, tidak ada bukti diet golongan darah berhasil. Analisis tahun 2013 meninjau semua penelitian tentang diet golongan darah dan tidak menemukan apa pun untuk mendukung klaim D'Adamo. Meski begitu, beberapa orang mungkin mendapatkan manfaat dari diet ini. Seperti dilansir WebMD, Dokter Melinda Ratini mengungkapkan satu penelitian menemukan orang dewasa yang mengonsumsi makanan tipe golongan darah A menunjukkan peningkatan penanda kesehatan, tetapi ini terjadi pada semua orang. Artinya, kondisi tidak hanya pada mereka yang bergolongan darah A. Sebuah tinjauan pada 2013 menunjukkan tidak ada bukti yang mendukung manfaat diet golongan darah. Diet ini juga gagal untuk mengatasi kondisi lain seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau kolesterol. Baca juga: Penelitian Ungkap Diet Tinggi Protein Baik untuk Lansia