Syahrini dikenal publik sebagai sosok yang ceriwis dan humoris, selain selera fashion-nya tentunya. Penampilan Syahrini memang kerap mencuri perhatian netizen. Berbanding terbalik dengan karakter Reino Barack yang selama ini dikenal masyarakat, cool dan tak banyak bicara.

Begitu juga di media sosial, suami Syahrini tersebut cukup jarang mengunggah foto ataupun video di akun Instagram pribadinya. Tapi jangan salah, sebagian besar isi akun Instagram Reino Barack nyatanya berisi ungkapan cinta untuk Syahrini.

Merangkum akun Instagram pribadi Reino Barack, Senin (14/12/2020) berikut uraian singkat 5 ungkapan cinta Reino Barack untuk Syahrini, pasangan selebriti yang romantis banget!

1. Memuji mata Syahrini

Mengunggah foto saat memeluk dan menatap mesra sang istri, Reino menuliskan jika binary mata Syahrini adalah refleksi atas kebahagiaan dirinya. “Your eyes reflect my happiness,” tulis Reino. Pasangan romantis bukan?

Baca Juga : 4 Momen Romantis Syahrini Manja ke Reino Barack

2. Bersyukur beristrikan Syahrini





Di hari ulang tahun sang istri, 1 Agustus lalu, Reino menuliskan pesan panjang teruntuk Syahrini. Ekspresi cinta pebisnis muda suskses tersebut diungkapkan leewat ucapan syukur Reino karena telah bertemu dan mempersunting seorang perempuan seperti Syahrini sebagai istrinya.

“Thank you for always reminding me what the word love means. I am always grateful to have met you and to have you as my wife,” kata Reino.

3. Ingin menjadi pasangan hingga tua





Meunggah potret momen liburan berdua, sambil merangkul mesra Syahrini, Reino menuliskan pesan harapannya agar bisa awet sampai tua bersama sang istri tercinta. ‘Jika ingin berjalan cepat, jalan sendiri. Jika kamu ingin berjalan sampai jauh, jalan bersama,” ungkap Reino.

4. Cinta seumur hidup Di malam perayaan ulang tahun Syahrini pada Agustus 2019 lalu, Reino kedapatan mengunggah foto dirinya berdua Syahrini kompak dalam balutan outfit serba hitam. Bagi seorang Reino, Syahrini adalah cinta dalam hidupnya. “Love of my life,” tulis Reino menggambarkan sosok istri tercintanya tersebut. 5. Menuruti permintaan Syahrini Tak hanya sekedar kata-kata, ungkapan cinta Reino juga diwujudkan dengan tindakan langsung. Lewat unggahan foto yang diunggah Syahrini, Minggu 13 Desember kemarin, terungkap bahwa ketika Reino menanyakan soal menu makan siang dan Syahrini menjawab Disney. Reino pun langsung memboyong sang istri untuk sekedar santap siang di Disney Sea, Tokyo, Jepang.