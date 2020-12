SEORANG remaja asal China berhasil memecahkan rekor dunia. Dia dinobatkan sebagai remaja paling tinggi di dunia, lantaran tinggi badannya mencapai 221,03 cm.

Ren Keyu, remaja yang berasal dari Provinsi Sichuan, China, memecahkan Guinness World Record di usianya 14 tahun. Memang, Keyu tidak seperti anak kebanyakan, pasalnya di usianya yang ke-3 saja, Kenyu sudah mencapai 150 cm.

“Anggota keluargaku juga sangat tinggi. Saat aku berusia tiga tahun, aku sadar bahwa aku lebih tinggi dari teman-teman TK. Orang-orang akan salah dan menganggapku sebagai anak SD,” ungkapnya seperti dilansir dari South China Morning Post.

Keyu mengatakan, memiliki tinggi badan yang tidak biasa sebenarnya membuat dia tidak nyaman. Pasalnya, dia kesulitan mencari baju untuknya, akibatnya dia harus memesan pakaian bahkan furnitur secara khusus.

“Tinggi badanku lebih banyak membawa ketidaknyamanan. Seperti jika aku tidak menunduk saat keluar ruangan, aku akan mudah terbentur," katanya.

Meski demikian, di sekolahan Keyu kerap dimintai tolong oleh para pengajar. "Guru-guruku juga sering meminta tolong untuk membersihkan papan tulis," tutur Keyu.

Walaupun sempat canggung, tapi Keyu tetap menaruh kebanggaan atas pencapaiannya sekarang, yaitu sebagai remaja tertinggi di dunia.

Tapi, meskipun tinggi tidak berarti Keyu suka bermain basket. Dia lebih memilih untuk menjadi esport gamer saat tumbuh dewasa. “One universe, one solar system, one earth, one world, 7 billion people. Nothing is impossible," serunya.

(mrt)