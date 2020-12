Tampilan Selvi Ananda saat nyoblos di Pilkada serentak cukup membuat publik pangling. Namun, ada hal yang mungkin luput dari pengamatan publik terkait penampilan istri Gibran Rakabuming tersebut.

Penampilan Selvi Ananda yang merupakan menantu Presiden Jokowi itu bak sosialita. Ia tak segan-segan menjinjing tas Gucci mahalnya di depan masyarakat.

Tas merah mungil tersebut setelah dicek di laman Tradesy ialah Gucci Guccissima 431409 Women's Pouch Dark Red yang harganya 404,04 USD atau sekitar Rp5,7 juta. Meski bentuknya kecil, tapi harganya fantastik karena berbahan kulit dan tentunya berkualitas oke.

Tidak hanya tas mahal, item fashion yang cukup menyita perhatian adalah tampilan busananya. Ya, Selvi terlihat sangat chic dengan kemeja floral bernuansa vintage dipadukan dengan high waist palazzo pants yang membuat kakinya terlihat jenjang.

Urusan rambut dia cukup simple, cukup digerai lurus dan itu membuat dirinya terlihat anggun. Masker medis putih yang dia kenakan memberi nuansa khas pandemic yang menarik.

Nah, kalau kita lihat alas kakinya, maka ada produk keluaran rumah mode luar negeri di sana. Benar, Selvi mengenakan pump heels merah yang ternyata Valentino Garavani Rockstud Slingback Pumps.

Mengacu pada laman Reebonz, pumps merah tersebut dihargai Rp12,4 juta yang mana itu merupakan harga diskon dari harga sebelumnya yang mencapai Rp14,6 jutaan. So, gaya Selvi Ananda memakai produk fashion ini terasa wajar karena sang suami memang seorang pengusaha sukses. She is so stylish! (hel)