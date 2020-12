Kelakuan artis kaya raya kadang bikin netizen geleng-geleng kepala. Misalnya saja seperti yang dilakukan Sarwendah ini.

Jika dilihat sekilas, tidak ada hal yang aneh dari penampilan anggunnya mengenakan dress oranye berbahan satin tersebut. Tapi, jika Anda fokus ke tasnya, maka di sana ada gantungan tas yang warnanya senada dengan dress yang Sarwendah kenakan.

Ya, Sarwendah tampil sangat menawan dengan balutan medi dress satin dengan sentuhan statement yang sempurna. Detail puffy di bagian lengan, wrap di bagian pinggang, dan asimetrik di bagian dada dan paha membuat Sarwendah terlihat stunning sekali.

Tidak hanya itu, Hermes putih yang dia jinjing memaksimalkan tampilannya. Tas tersebut dia padukan dengan heels putih berdetail duri-duri. Gaya seperti ini memang sangat disukai Sarwendah saat menghadiri acara-acara penting.

Nah, akun Instagram @hermes_selebriti menciduk Sarwendah menambahkan gantungan tas yang juga berasal dari Hermes.

Gantungan tas berukuran kecil tersebut ialah Hermes orange charm feu/gold in milo lambskin and swift calfskin with “ex-libris” hot stamp.

Mau tau harganya? Mengutip dari laman Hermes USA, gantungan oranye kecil tersebut dihargai 445 USD atau sekitar Rp6,3 jutaan. Tahu harganya mahal, netizen pun langsung melontarkan komentar menggemaskannya.

"Ya Allah timbang gantungan tas harganya Rp6 jutaan, apalah daya aku yang hanya bubuk rengginang," kata @salfak****.

"Beli nasi padang beda Rp2 ribu aja gua sampai muter yang jauh biar harganya lebih murah. Lah ini, gantungan Rp6 jutaan gua bisa beli nasi padang sama abang-abangnya," komen @z.a.m****.

"Ya ampun, bisa buat bayar kontrakan," tulis @tri_ni***.

"Sumpah itu gantungan bisa buat lunasin angsuran motor gua," keluh @ardianz_in***.

"Ya Allah seupil gitu Rp6 juta? Nambah sejuta bisa bayar kontrakanku setahun," celetuk @rradd***.

