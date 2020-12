Jennie BLACKPINK bisa dibilang sukses berkarier sebagai idol Korea. Jennie kini mengukuhkan namanya sebagai artis Korea ternama.

Bukti sahihnya, Jennie BLACKPINK baru saja didapuk Forbes Asia sebagai salah satu selebriti paling berpengaruh. Tak heran lewat kariernya yang begitu sukses, Jennie berhasil mendulang materi berlimpah.

Salah satu potret young and rich pelantun hits Boombayah dan How You Like That ini adalah pemakaian aksesori. Meskipun ukurannya kecil, aksesori salah satu ikon K-Pop ini terbilang mewah.

Mengutip akun Instagram @styleofjendeuke, Selasa (15/12/2020) berikut ulasan singkat aksesori kecil dan mahal dari Jennie BLACKPINK.

1. Sandal





Santai dengan mengenakan sandal selop, sandal Jennie tentunya tetap branded. Sandal warna putih berhiasakan emblem logo Chanel milik Jennie ini ditaksir seharga USD2050 atau sekira Rp29 juta per pasang.

2. Bros





Menambahkan detail aksen pada busana kasual, Jennie pernah mengunggah potret dirinya mengenakan bros emas keluaran Chanel, Vintage CC Brooc. Berukuran kecil, tapi dibanderol seharga USD460 atau kurang lebih Rp6,5 juta per satu piece.

3. Pita hitam





Aksesori kecil milik sahabat Irene Red Velvet satu ini harganya setara dengan harga satu unit motor baru. Pita warna hitam polos Jennie BLACKPINK ini salah satu koleksi rancangan Chanel, Chanel Bow. Bila dijual seharga USD1500 atau sekira Rp21,2 juta.

4. Kalung kupu-kupu Kalung berbandul kupu-kupu cantik warna biru ini dipakai Jennie BLACKPINK saat siaran langsung di Twitter pada Juni lalu. Kalung Crystal Haze Pendant ini keluaran Stephen Webster, harganya? USD4500 atau kurang lebih Rp63,8 juta! 5. Ikat rambut Meskipun cuma ikat rambut, jangan harap Jennie pakai kunciran biasa. Sebab, ikat rambut polosnya merupakan keluaran brand Loquet, Silk Skinnies yang dijual seharga 39Euro atau sekira Rp671.897.