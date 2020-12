Siapa yang tidak kenal Jennie BLACKPINK? Member Girlgroup asal Korea Selatan, BLACKPINK tersebut semakin mendunia. Terlebih, BLACKPINK sendiri baru-baru ini mengumumkan Konser Online bertajuk Around The World di beberapa kota, seperti Seoul, Paris, Sydney, New York dan Jakarta.

Biasanya ketika tur BLACKPINK selalu dinanti para penggemarnya sejak di bandara. Gaya penampilan para member, Jennie, Jisoo, Lisa dan Rose tentu mencuri perhatian penggemar dan media ketika di bandara. Namun, penampilan Jennie BLACKPINK dianggap paling stylish dalam urusan airport fashion.

Berikut 5 airport fashion dari Jennie BLACKPINK yang dapat memberimu inspirasi style kekinian!

1. Baju Crop Tee

Bagi kamu yang pede dengan perut rampingmu, menggunakan kaos crop tee atau setelan crop tee seperti Jennie BLACKPINK sangat cocok. Dipadukan dengan celana jeans high waist dapat mempertegas bentuk pinggangmu yang juga ramping. Outfit seperti ini tergolong santai dan nyaman, cocok untuk kamu yang malas memadu madankan banyak baju tetapi masih ingin terlihat fashionable.

2. Atasan Oversized

Outfit anti ribet ala Jennie BLACKPINK selanjutnya adalah atasan oversized. Kalau kamu tidak terlalu pede dengan perutmu, kamu bisa memamerkan kaki semampaimu dengan memakai kaos atau kemeja oversized tanpa memakai bawahan panjang. Kamu juga dapat memadu padankannya dengan boots panjang atau sepatu semata kakimu. Keduanya sama-sama memberikan kesan kaki jenjangmu.

3. Skinny Jeans

Kalau kamu tidak terlalu pede memamerkan kakimu secara terbuka, kamu juga daapt mencoba skinny jeans untuk menunjukan kaki semampaimu seperti Jennie BLACKPINK. Namun, disarankan untuk bagian atasnya tidak menutupi area pinggul ke bawah karena pointnya adalah menunjukan kesan bahwa kakimu panjang. Gunakan atasan crop tee atau kamu juga dapat memasukan baju mu ke dalam skinny jeans-nya seperti outfit Jennie di atas.

4. Dress Kaos/Sweater Dress pendek berbahan kaos dan sweater juga sangat comfy jika dipakai dalam perjalanan jauh. Kamu juga dapat mengombinasikannya dengan sepatu sneakers atau sepatu loafers /slip on agar menambah kesan santai seperti foto Jennie BLACKPINK ini. 5. Sweater danHoodie untuk Musim Dingin Di saat musim dingin, kamu juga dapat memvariasikan outfitmu dengan sweater dan hoodie seperti foto Jennie di atas. Kamu dapat memakai bawahan kulot atau jeans ¾ tergantung mood. Tambahkan aksen syal bermotif jika kamu merasa oufitmu terlalu polos. Disarankan memakai sepatu sneakers agar kamu tidak mudah terpeleset akibat air hujan atau salju yang jatuh.