Para ahli gizi tak henti-hentinya mengatakan bahwa sarapan sehat adalah kunci dalam memulai hari. Selain ampuh meningkatkan performa Anda dalam beraktivitas, mereka mengklaim sarapan dapat memberikan segudang manfaat lainnya.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan seorang ahli gizi dan juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics, Jessica Crandall. Menurutnya, seringkali seseorang berpikir mereka tahu betul jumlah nutrisi dari makanan yang mereka konsumsi. Padahal masih banyak kesalahan umum yang mereka lakukan, termasuk dalam memilih menu sarapan.

"Sampai sekarang, kita masih membutuhkan banyak informasi dan penelitian untuk mengetahui apa yang sebetulnya dibutuhkan tubuh," tegas Jessica.

Nah, menurut hasil penelitian terbaru, sarapan digadang-gadang terbukti dapat mendatangkan sejumlah manfaat kesehatan. Lantas, seperti apa menu sarapan yang tepat untuk dikonsumsi?

Disebutkan para ahli, formula yang tepat untuk membuat sarapan sehat adalah menggabungkan karbohidrat dan protein. Karbohidrat diklaim dapat memberikan energi tambahan serta memaksimalkan fungsi otak bila dikonsumsi di pagi hari.

Sementara protein berfungsi menjaga stamina tubuh serta menciptakan rasa kenyang yang lebih lama. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut Okezone rangkumkan ulasan lengkap manfaat sarapan bagi kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Webmd.com, Selasa (14/12/2020).

1. Menjaga berat badan agar tetap ideal

Crandal mengatakan, seseorang yang menghindari sarapan di pagi hari, dia cenderung akan makan lebih banyak di saat rasa lapar melanda, atau pada saat makan siang. Kebiasaan ini juga dapat memicu mereka memilih makanan yang tidak sebat seperti junk food.

Pernyataan didukung oleh hasil penelitian yang dipublikasikan oleh journal Circulation 2017. Ada keterkaitan antara kebiasaan melewati sarapan dipagi hari dengan obesitas.

2. Mengontrol gula darah

Sarapan dapat menjaga kadar gula di dalam darah. Terlepas apakah Anda mengidap diabetes atau tidak, ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Bagi mereka yang sehat atau memiliki kadar gula darah yang normal, sarapan dapat menghindari Anda dari insulin resistance yang dapat memicu diabetes.

Tak hanya itu, penurunan kadar gula darah juga dapat memengaruhi mood seseorang. Mereka cenderung lebih cepat cemas dan marah. Sementara itu, bagi para pengidap diabetes, Ossma Hamdy, MS, PhD dari Joslin Diabetes Center, menganjurkan untuk mengonsumsi sarapan secara rutin.

"Orang dengan diabetes harus rutin mengonsumi sarapan sehat. Bila tidak, mereka lebih cenderung mengalami penurunan gula darah, atau dikenal dengan istilah hypoglycemka," ujarnya.

3. Baik untuk kesehatan jantung

Penelitian terbaru menemukan keterkaitan antara sarapan dengan kondisi jantung yang sehat. Pada 2017 lalu, Journal or the American College of Cardiologi melaporkan, seseseorang yang melewatkan sarapan pagi cenderung memiliki risiko lebih besar terkena atherosclerosis.

Ini adalah kondisi saat arteri menyempit dan mengeras karena plak, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya stroke dan serangan jantung.

Baca juga: Cara Cegah Tulang Punggung Rusak, Penyakit yang Diidap Deddy Corbuzier

4. Lebih fokus

Hamdy mengatakan alasan lain seseorang harus mengonsumi sarapan adalah untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Dampak positifnya, mereka akan lebih fokus dalam bekerja atau belajar. Pernyataan ini didukung oleh sebuah hasil penelitian. Disebutkan bahwa pelajar yang rutin mengonsumsi sarapan memiliki nilai yang lebih tinggi.

(DRM)