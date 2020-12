PROGRAM MasterChef Indonesia yang ditayangkan di RCTI telah memasuki babak Grand Final. Bedanya pada Season 7 ini kontestan yang mengikuti Grand Final menjadi 3 orang yaitu Jerry, Nindy dan Audrey akan bersaing menjadi juara.

Untuk mencapai posisi Top 3 MasterChef Indonesia tentunya memerlukan perjuangan dan kemampuan yang mumpuni di bidang memasak. Hamzah dan Adit merupakan peserta dari ajang kompetisi Masterchef Season 7 yang lolos 20 besar. Mereka sempat berbincang-bincang di salah satu program RCTI+, yaitu Live Chat Plus Keeping Up with the chef.

Dalam kesempatan ini, Adit bertanya ke Hamzah mengenai Keeping Up the Chef “Lucky Charm”, Hamzah mengatakan Lucky Charm adalah barang yang selalu di bawah atau bisa dibilang sebagai jimat.

"Yang selalu gw bawa adalah topi, kalau di galeri kupluk, ada salah satu lucky charm sudah gw kasi ke dia karena gw respect sama dia, lebih maju lagi di luar ke Isman, dan itu topi hitam gw yang sudah setengah dunia dikelilingi dengan itu," katanya.

Meski demikian, Adit mengatakan bahwa dirinya bukan tipe orang yang selalu membawa sesuatu untuk keberuntungannya.

"Gw tipe orang yang bukan selalu membawa sesuatu atau membuat sesuatu itu keberuntungan buat gw, tapi gw selalu punya tradisi sebelum gw melakukan yang penting buat gw. Gw selalu cium tangan gw merem dan angkat tangan tinggi- tinggi," katanya.

Hamzah menambahkan dan menebak apa yang selalu Adit bawa dan enggak pernah dilepas. “Your glasses…” ujar Hamzah dan Adit membenarkan karena dirinya tidak akan bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata.

Selain itu, Adit juga sempat menanyakan perasaan Hamzah ketika harus melawan Ibunya di galeri MasterChef. "Asanya sih sebenarnya seru banget ya. Bersyukur banget bisa masuk galeri sama umi," ujar Hamzah.

Bagi Hamzah, Umi merupakan saingan terberat bagi dirinya di MasterChef Indonesia. Tak mau kalah, Hamzah juga sempat memberikan pertanyaan kepada Adit ketika sahabatnya Aziz keluar dari Masterchef. Adit pun mengaku sedih. "Sedih banget, tapi gw lagi terpuruk karena omongan chef Juna, gw enggak tahu harus bersikap seperti apa," katanya. Adit pun bertanya ke Hamzah tentang reaksinya ketika Aziz keluar. "Agak kaget juga ya pas aziz pulang, karna one of the… apa ya dia punya skill di situ, cuma gw masih gak percaya kenapa dia enggak mengeluarkan itu, supaya dia aman," ujar Hamzah.