Setelah hampir setahun menikah, Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra Indrayanto akhirnya menikmati momen honeymoon di Sumba. Di tempat ini keduanya menginap di resort mewah yang sempat dijajal oleh sejumlah selebriti dunia, apalagi kalau bukan Nihi Sumba.

Dalam keterangan yang ditulisnya, Isyana Sarasvati mengatakan bahwa kunjungan mereka ke Sumba bukan hanya sekadar untuk bulan madu, tetapi juga merayakan keberhasilan sang suami diterima di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

"Akhirnya memutuskan untuk mini honeymoon!! (Setelah hampir setaun nikah, kalo ga sekarang nunggunya bisa 4 tahun cuy wkwkwk) Sekalian selebrasi Mako berhasil diterima ppds. So proud of you! Bulan depan udah gabisa gini-gini lagi deh kalo doi dah masuk spesialis," tulis Isyana.

Baca Juga : Isyana Sarasvati Bocorkan Alasan Potong Rambut: Aku Stres

Penasaran melihat keseruan bulan madu Isyana Sarasvati dan Rayhan di Sumba? Berikut Okezone rangkumkan gaya honeymoon mereka yang super gemas, seperti dikutip dari akun Instagram pribadi @isyanasarasvati, Selasa (15/12/2020).

Tetap terapkan protokol kesehatan





Meski sedang honeymoon, baik Isyana Sarasvati dan sang suami tercinta tetap menjalankan protokol kesehatan lho, Okezoners! Lihat saja foto selfie ketika sampai di Nihi Sumba. Keduanya masih mengenakan masker medis. Panutan banget deh.

Happy honeymoon

Sebagai salah satu resort terbaik di dunia, Nihi Sumba benar-benar memanjakan Isyana dan Rayhan. Saat memasuki kamar hotel, keduanya disambut dekorasi cantik berbentuk hati dan bunga-bunga yang bertuliskan 'Honeymoon'. Duh, manis banget ya. Belai mesra suami

Selain humoris, Isyana ternyata juga merupakan sosok yang super romantis. Alih-alih membagikan potret dirinya di feed instagram, Isyana justru memamerkan foto Rayhan saat ia sedang membelai pipinya dengan mesra. Di foto itu, Rayhan tampak tersenyum bahagia dengan latar belakang hamparan laut dan infinity pool yang sangat indah. Duh jadi iri deh!