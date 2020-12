RENCANA pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) dilakukan dengan cara vaksinasi massal terhadap masyarakat. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya telah menyebut ada sekira enam vaksin covid-19 yang bakal digunakan di Indonesia. masing-masing adalah dari PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, serta Sinovac Biotech Ltd.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) yang ditandatangi oleh Menkes Terawan pada 3 Desember 2020.

Baca juga: Selain Vaksin Covid-19, Pemerintah Siapkan Tenaga Kesehatan dan Vaksinator 

Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi MPH mengatakan meski vaksin covid-19 sudah tersedia sesuai yang ditargetkan pemerintah, pasti ada kendala lain yang bakal dihadapi. Pemerintah harus bekerja keras agar program vaksinasi massal ini berjalan dengan merata.

"Yang pasti Indonesia besar sekali sisi keterjangkauan. Masih ada daerah-daerah yang disebut daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Salah satu kendala geografis ini yang menjadi persoalan," terang Oscar dalam unggahan video di akun Instagram Kemenkes @kemenkes_ri, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, Penyintas Tetap Perlu Disuntik? 

Ia mengatakan bahwa para tenaga kesehatan (nakes) serta vaksinator kadang harus mempunyai usaha (effort) yang luar biasa untuk menempuh daerah-daerah sulit dan terpencil yang ada di seluruh Indonesia.

"Kemudian tata kelola rantai dinginnya (cold chain) yang mana bisa kita pahami sendiri kan. Kalau berkenaan dengan vaksin ini harus ada perlakuan khusus di dalam mendistribusikannya," tuntasnya.

(han)