Imej bahwa anggota keluarga kerajaan Inggris sulit digapai dan terasa jauh, tengah coba dipatahkan oleh pasangan Duke dan Duchess of Sussex, Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Menjalani hidup baru di luar kerajaan, Harry dan Meghan melakukan gebrakan baru sebagai anggota keluarga monarki Inggris dengan mencoba lebih merakyat dan terus mengikuti perkembangan dunia digital.

Hal ini dibuktikan dengan, Harry dan Meghan sepeti dikutip Hellomagazine, Rabu (16/12/2020) diberitakan baru saja merilis siaran podcast di platform streaming Spotify. Siaran podcast Harry dan Meghan itu diberi nama Archewell Audio.

Archewell Audio dikatakan dibuat langsung oleh Harry dan Meghan, yang mana akan fokus untuk memproduksi program-program acara yang tak cuma membangkitkan semangat tapi juga menghibur para pendengarnya di seluruh dunia.

Klip teasernya sendiri juga sudah dirilis pada Selasa 15 Desember kemarin dengan keterangan simpel dan singkat, “Prince Harry, The Duke of Sussex and Meghan, The Duchess of Sussex, present Archewell Audio.”

Podcast Archewell Audio diperkenalkan langsung oleh Meghan dan Harry sebagai salah satu bentuk wujud dari keinginan mereka untuk bertemu dan mendengar cerita banyak orang.

“Salah satu yang kami selalu bicarakan adalah ketertarikan kami untuk bertemu dan mendengar cerita orang-orang. Itulah inti proyek ini, mengedepankan pandangan dan suara berbeda yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya dan menemukan kesamaan kita,” kata Meghan dan Harry.

Harry dan Meghan mengonfirmasi, untuk episode pertama podcast Archewell Audio akan bertemakan spesial liburan dan akan dirilis Desember ini.

Pangeran Harry dan Meghan disebutkan lebih lanjut juga akan akan menjadi pembawa acara dan terjun langsung mengurus produksi podcast tersebut.

Seri lengkap pertama dari Archewell Audio dan Spotify diharapkan bisa rilis 2021. Untuk yang tertarik menyimak seperti apa siaran podcast ala Harry dan Meghan, semua konten diketahui tersedia secara gratis.

(DRM.-)