ACARA MasterChef Indonesia yang ditayangkan di RCTI telah memasuki babak Grand Final. Bedanya pada Season 7 ini kontestan yang mengikuti Grand Final menjadi 3 orang yaitu Jerry, Nindy dan Audrey akan bersaing menjadi juara.

Untuk mencapai posisi ini tentunya memerlukan perjuangan dan kemampuan yang mumpuni dibidang memasak. Lalu bagaimana perasaan mereka ketika berhasil masuk ke TOP 3? Semuanya diceritakan di program eksklusif RCTI+, Keeping Up with The Chef.

Pada kesempatan ini, Audrey menceritakan bagaimana perasaan nya setelah masuk ke TOP 3. Menurutnya, dia tidak merakasan perubahan signifikan dan tidak berbeda dengan perasaan-perasaan sebelumnya.

"Tetapi sekarang dapat bonus. Tidak hanya senang saja, sekarang juga deg-degan karena kini aku masuk ke grandfinal," ucap Audrey Wicaksono.

“Serunya tuh banyak, semakin ke sini challenge itu semakin pressure banget dari segi waktu, bahan, full of surprise. Di satu sisi susah, tapi di satu sisi itu juga seru banget, dimana itu bakal ngepush kita, push your limit untuk improve lagi gitu loh," tambah Audrey Wicaksono.

Setelah Audrey selesai menceritakan perasaan selama masuk TOP 3, kemudian ada Nindy yang ikut menceritakan perasaannya bisa masuk ke TOP 3. “Bangga bisa sampai ke TOP 3 karena saingan yang semakin keras, semakin sengit, dan juga jago-jago," ucap Nindy Sanyoto.

Selain itu juga, Nindy Sanyoto merasa happy karena apa yang menjadi motivasi awal untuk mengikuti MasterChef Indonesia hampir terwujudkan.

Tak hanya Audrey dan Nindy saja, Jerry pun ikut hadir dalam Keeping Up with The Chef ini. Tidak jauh beda dengan peserta lainnya, Jerry berbagi perasaannya hingga dapat masuk ke TOP 3. “Jujur bangga dengan diri sendiri, bisa menyingkirkan 10 orang,” ucap Jerry. Tidak hanya itu saja, Jerry juga memberi tahu tantangan yang dirasakan. “Semakin terasa susahnya, makin lama makin kebangetan,” tambah dia. Di akhir Live Chat Plus ini, masing-masing kontestan MasterChef akan membacakan pesan-pesan yang ditanyakan oleh penonton yang terlibat dalam Live Chat tersebut. Ingin tahu apa saja yang diceritakan oleh para kontestan? dan pertanyaan yang ditanyakan oleh para penonton? Jangan lupa saksikan terus Live Chat plus dan hanya ada di RCTI+ bisa disaksikan melalui link. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menonton banyak konten seru lainnya melalui link https://www.rctiplus.com.