WARNA memang mencerminkan mood dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, warna ruangan juga perlu disesuaikan agar cocok dengan fungsi ruangan tersebut.

Memang, setiap tahun ada warna-warna yang menjadi kegemaran orang. Nah, untuk tahun depan perusahaan cat ternama melalui Pantone Color Institute-nya mengumumkan sebuah warna yang merupakan prediksi untuk tahun yang akan mendatang, berdasarkan trends yang terjadi di bidang fashion, arsitektur, seni, dan bidang kreatif lainnya.

Melansir Highend, pada akhir tahun 2020 ini, Pantone melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya, yaitu memilih DUA warna untuk Color of the Year-nya. Ini merupakan kejadian yang langka dan baru terjadi satu kali selama dua dekade terselenggaranya pemilihan Color of the Year ini.

Tahun ini, Color of the Year dari Pantone ada dua: warna kuning cerah bernama Illuminating (Pantone 13-0647) dan warna abu-abu klasik bernama Ultimate Gray (Pantone 17-5104), yang menggambarkan perasaan optimis dan dapat diandalkan.

“Tidak ada satu warna yang dapat menggambarkan arti dari momen secara keseluruhan,” ujar Laurie Pressman, wakil presiden Pantone Color Institute dalam sebuah wawancara. “Kita semua menyadari bahwa kita tidak dapat melalui semua ini sendiri. Kita semua memiliki pemahaman yang lebih mendalam betapa kita saling memerlukan satu sama lain, dukungan emosional, dan harapan.”

Menurut media Fast Company, Pantone memilih warna Illuminating terlebih dahulu sebagai warna Color of the Year 2021, dan kemudian menambahkan warna kedua beberapa bulan kemudian. Kedua warna ini diharapkan agar dilihat dan diinterpretasikan sebagai suatu pasangan.

Kedua warna ini juga sangat memungkinkan untuk muncul di bidang fashion. Menurut Pantone, illuminating dengan sentuhan Ultimate Gray menggambarkan suatu pesan sinar matahari dan kekuatan. Ultimate Gray yang kuat memberikan landasan yang baik, dengan Illuminating membawa kecerahan melalui syal, alas kaki, tas, dan atasan. "Gabungan antara Ultimate Gray dan Illuminating menjadi kombinasi yang baik untuk activewear. Kontras dengan visibilitas tinggi, Illuminating dan Ultimate Gray menjadikan outerwear lebih menarik.” Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.