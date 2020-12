Tampil mahal akan membuat Anda semakin percaya diri. Terlebih, di dunia digital seperti sekarang, apa yang Anda unggah di media sosial akan dianggap sebagai 'representative' diri Anda di dunia nyata.

Karena itu, menjaga penampilan sekarang ini seperti hal yang harus diperhatikan. Tapi, jika Anda tak memiliki budget besar untuk tampil dengan barang-barang branded, maka jangan khawatir. Sebab, dengan outfit sederhana Anda bisa tetap terlihat mahal.

Seorang Content Creator TikTok, Tim Dessaint, memiliki beberapa looks yang bisa Anda coba di rumah untuk bisa tampil 'mahal' meskipun budget pas-pasan. Seperti apa?

1. All Black Outfit

Tampilan serba hitam akan memberi kesan minimalist sekaligus mahal. Ini karena Anda membiarkan kesan netral jadi pusat perhatian dari tampilan Anda. Usahakan untuk pilih item fashion berwarna hitam pekat agar memberi kesan dope yang kece.

2. Black and White Outfit

Gaya berikutnya yang akan membantu Anda terlihat mahal adalah black and wahite outfit. Gaya netral ini pun bisa sekali jadi pilihan Anda untuk tampil super kece.

Tim memberi saran agar gunakan item fashion yang memang sesuai dengan ukuran tubuh Anda. Tips lainnya yang coba dia berikan adalah gulung ujung lengan kaos Anda untuk memberi kesan swag yang menarik.

3. Padukan dengan sneakers atau boots

Item fashion lain yang tak kalah penting untuk memberi kesan mahal pada gaya Anda adalah sneakers atau boots. Dua jenis alas kaki ini pun bisa sekali menaikan level gaya busana Anda. Usahakan untuk tetap 'matching-in' sneakers atau boots dengan busana yang Anda pakai, ya.

4. Masukan Baju





Siapa yang sangka kalau memasukkan baju ke dalam celana bisa memberi kesan 'mahal' pada looks Anda. Jadi, kalau ada yang masukin baju ke dalam celana jangan dianggap cupu, ya, cause we call it fashion!

5. Tambahkan outer





Jika Anda punya outer, maka jangan ragu untuk menggunakannya. Outer yang pas tentunya akan memaksimalkan gaya Anda. Usahakan untuk kombinasikan warna dengan outer yang mau Anda pakai, ya.

6. Gunakan perhiasan





Aksesori seperti cincin, gelang, kalung, atau jam tangan bisa sekali Anda tambahkan jika punya. Aksesori tersebut secara otomatis akan menambah kesan luxury pada OOTD Anda. So, foto di Instagram pun akan semakin banyak disukai netizen. Have a try!