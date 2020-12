Gwen Stefani membawa kabar mengenai kondisi dirinya dan ketiga anaknya. Gwen dan ketiga putranya, Kingston, Zuma dan Apollo mengidap disleksia.

Gwen Stefani disleksia, fakta tersebut terungkap saat dirinya diwawancara Zane Lowe untuk siaran terbaru At Home With series Let Me Reintroduce Myself. Dia selama ini tidak sadar mengidap disleksia, dan baru mengetahui setelah melihat anak-anaknya.

“Satu hal yang aku temukan setelah mempunyai anak adalah, aku mengidap disleksia. Aku merasa banyak masalah yang dimiliki, atau keputusan yang saya buat untuk diri sendiri berasal dari ‘itu’. Sebab sekarang anak-anak memiliki beberapa masalah yang sama, dan sudah jelas itu semuanya faktor genetik,” kata Gwen, mengutip People, Rabu (17/12/2020).

Dikutip Healthline, disleksia sering disebut sebagai gangguan membaca ini adalah gangguan belajar yang bisa menyerang anak-anak maupun orang dewasa. Gejala disleksia berbeda dilihat dari usia, dan tingkat keparahannya juga bisa bervariasi.

Umumnya, penderita disleksia mengalami kesulitan dalam mengurai kata menjadi sederhana. Orang-orang yang mengidap disleksia berjuang untuk mempelajari bagaimana bunyi berhubungan dengan huruf dan kata. Inilah yang menyebabkan lambatnya kemampuan membaca dan pemahaman bacaan yang buruk.

Mendapati dirinya dan putra-putranya memiliki disleksia, tak dianggap masalah bagi mantan vokalis band No Doubt tersebut. Gwen menyebut, sebisa mungkin ia memaksimal manfaat yang bisa ketiga anaknya dapatkan dengan kondisi khusus ini.

“Tapi mereka semua sekarang mendapatkan manfaatnya, mereka punya sekolah dan guru-guru yang mengagumkan dan mereka tak perlu merasa malu akan hal itu. Mereka sudah paham bahwa otak mereka berfungsi dengan cara yang berbeda, lagipula semua otak kita juga begitu kan?” tutup Gwen.

