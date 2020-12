TIDAK terasa perayaan natal tinggal menghitung hari. Perayaan natal kali ini memang akan sangat berbeda lantaran adanya pandemi Covid-19. Umat Kristiani pun disarankan mengikuti ibadah online, demi menghindari penularan Covid-19.

Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada semangat Natal di rumah Anda loh. Memang, perayaan Natal identik dengan dekor yang meriah dan vibrant, tidak jarang banyak orang menghabiskan banyak uang untuk membeli sederet peralatan dekor yang membuat pohon Natal dan hiasan di sekitarnya terkesan tacky.

Tapi, kenapa tidak mencoba dekor minimalis dan chic, pohon Natal yang terkesan menghabiskan tempat dan gloomy dapat terlihat lebih cantik dan elegan. Dengan dekor yang terlihat ‘penuh’, rumah akan terkesan lebih sempit dan jauh dari kesan elegan.

Trik utama? Hindari penggunaan lampu strip berlapis-lapis dan warna tipikal perayaan Natal seperti merah dan emas secara berlebihan. Dengan dekor minimalis, warna hijau tua cantik dari pohon Natal akan memberikan kesan peaceful yang melambangkan Hari Raya Natal.

Memakai dekor chic yang memberikan kesan minimalis, berikut HighEnd hadirkan sederet inspirasi dekor natal yang dapat memeriahkan ruangan Anda tanpa memberikan kesan tacky.

Light It Up

Pohon Natal tidak pernah lepas dari penggunaan lampu. Hindari lampu LED strip berbentuk besar yang diletakan mengitari bagian depan pohon. Pilih lampu LED strip kecil dan sembunyikan di antara dahan untuk memberi kesan temaram dan simpel.

Anda dapat memilih lampu berwarna kuning untuk warna pohon yang lebih terang dan putih untuk yang lebih gelap.

Say It With Flower

Untuk penyuka gaya feminin dan chic, Anda dapat mengambil inspirasi dari dekor Natal di Gedung Putih pada tahun ini yang dikerjakan oleh First Lady Amerika Serikat, Melania Trump.

Dengan menambahkan beberapa kuntum mawar dan bunga baby breath palsu, pohon Natal lebih terkesan soft dan cantik. Jangan lupa tambahkan dekor berupa bola dan pita beraksen emas untuk menambah kesan elegan.

Black & White

Siapa bilang pohon Natal harus identik dengan warna terang? Warna monokrom seperti hitam dan putih juga dapat mempercantik tampilan pohon berwarna hijau.

Pilih pohon bernada gelap dan hiasan hitam dan putih beraksen gantung untuk memberi kesan vibrant. Anda dapat meletakkan pohon di dekat jendela untuk membuat dekor lebih bercahaya.

Upside Down Bagi Anda yang ingin tampil beda di Hari Raya Natal ini, sepertinya pohon yang diletakan terbalik (upside down christmas tree) merupakan pilihan yang dapat Anda coba. Dengan memberikan kesan penuh pada bagian atas dan dekor yang terkesan menggantung, pohon natal terbalik ini dapat membuat ruangan lebih luas dan mempercantik langit-langit Anda. Pilih pohon berdahan rapat untuk memberi kesan cantik seperti mistletoe. A Nod To Red Apabila Anda memilih untuk tetap setia pada warna tradisional natal, yaitu merah dan hijau, usahakan untuk memilih dekor simpel sebagai pelengkap kemeriahan pohon Natal. Hindari penggunaan lampu bola, gantung dan pita berwarna merah yang sering dijumpai pada dekorasi Natal di rumah atau mall yang lebih menghabiskan budget. Pilih dekor merah seperti juntaian buah berry untuk kesan minimalis dan classy di antara dahan dan lampu.