Nama aktor muda Korea, Hwang In Yeop tengah melejit menjadi idola baru bagi para penikmat drama Korea. Setelah sebelumnya berhasil mencuri perhatian lewat drama 18 Again, kini Hwang In Yeop sukses membuat banyak hati kaum Hawa luluh lewat perannya sebagai pemuda dan pelajar rebel, Han Seo Jun di drama True Beauty.

Aktor Korea yang bernaung di bawah agensi ternama, Key East Entertainment ini memang tak hanya tampan tapi juga awet muda. Di usia 29 tahun, Hwang In Yeop masih cocok didapuk untuk memerankan anak SMA.

Lewat akun Instagram pribadinya, Hwang In Yeop terlihat baru saja mengunggah foto dirinya berbalut seragam sekolah yang ia kenakan di drama True Beauty. Foto dirinya sebagai pelajar SMA tersebut pun langsung banjir pujian dari para netizen Indonesia.

“Jodoh orang ganteng banget ya,” kata ***aoktav_yh

“Sudah ganteng, anak motor, sayang ibu lagi. Beuh damagenya,” timpal akun bernama Sugar***zly

“Om, beri kami tips awet muda. Kok Om makin muda sih, how could be,” komentar dari akun Truebeauty_ind

“Cakep banget enggak kuaaattt,” seru netizen pemilik akun Chacola***

“Handsome gila,” tambah akun *rs**nzwa

Diunggah kurang dari 24 jam yang lalu, foto Hwang In Yeop mengenakan seragam sekolah SMA tersebut, hingga berita ini ditulis sudah mendapatkan lebih dari 795ribu likes dan lebih dari 31ribu komentar dari para netizen pengguna Instagram.

