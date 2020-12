Pevita Pearce menambah deretan selebriti Indonesia yang terinfeksi Covid-19. Melalui unggahan terbarunya, Pevita mengonfirmasi saat ini dirinya sedang menjalani masa karantina setelah terbukti positif virus corona.

Kabar tersebut sontak mengejutkan masyarakat Indonesia. Selama ini Pevita Pearce dikenal sebagai salah satu selebriti yang menjalankan pola hidup sehat dan rutin berolahraga.

Pada keterangan yang ditulisnya, Pevita sendiri sempat mengaku tidak percaya bahwa dirinya terinfeksi virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa itu.

"Hari kelima dengan Vid (Covid-19). Sebagai individu yang mengonsumi makanan sehat, vitamin, rutin berolahraga, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya sangat terkejut terinfeksi virus ini," tulis Pevita.

Pevita pun berharap, musibah yang menimpanya ini bisa menjadi pelajaran sekaligus pengingat se sehat apapun seseorang tetap memiliki risiko tertular Covid-19.

"Jadi tolong pakailah masker ketika kalian berada di ruang publik/bertemu seseorang, jangan lupa sanitasi, menjaga jarak, menjaga gaya hidup sehat dan yang terpenting selalu bahagia," imbuhnya.

Dalam unggahan tersebut, Pevita juga membagikan video singkat yang menampilkan detik-detik saat dirinya hendak menjalani perawatan intensif, serta penampakan obat dan vitamin yang harus dikonsumsinya selama karantina.

Unggahan itu langsung menuai banyak respons dari warganet dan sederet selebriti Tanah Air. Semuanya memberikan dukungan dan doa agar Pevita bisa segera pulih seperti sedia kala.

"Get well really soon Pev," tulis Afgan Syahreza.

"Gws tetap semangat ya pev. Bismillah cepat sehat," tulis Audy Item.

"Gws pev," tulis Gading Marten.

"Stay strong pev, GWS for you. Positif thinking dan enjoy aja. Nggak usah mikir macam-macam. Tetap semangat," tulis akun syahrul_azhari_21.

"Semoga cepat sembuh pev my idola," tulis akun albkepanga.

"Ya Allah, gws ka Pevvv semoga cepat sembuh, beat the covid," tulis akun nikadanika.