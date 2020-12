KABAR gembira datang dari pasangan artis Momo Geisha dan Nicola Reza Samudra. Mereka baru saja dikaruniai anak kedua pada 15 Desember 2020 dengan jenis kelamin laki-laki.

Bayi laki-laki Momo Geisha dan Nicola Reza Samudra itu diberi nama Aberico Mikaelmoza Samudra. Potret kebahagiaan ini Momo abadikan melalui foto yang diunggah di akun media sosialnya.

Nah, berikut ini momen Momo Geisha ketika hamil tua dan melahirkan anak keduannya, seperti dikutip dari akun Instagram-nya @therealmomogeisha.

Dress Coklat

Saat perut makin membesar, aura Momo semakin terpancar kecantikannya. Misalnya dalam foto ini yang terlihat cantik ketila mengenakan dress coklat kemudian memadukkannya dengan tas bewarna senada, serta sneakers agar penampilannya lebih nyaman.

"Hello December. Menanti baby number 2. Yuhuu mau anak 2, thanks God," tulis Momo.

Gaya Kasual

Momo terlihat tampil kasual dengan bagy pants, kemeja putih bermotif, sneakers dan slingbag. Dalam foto ini Momo baru selesai melakukan check-up kandungan anak keduanya.

"Final check up. Doakan semua lancar," katanya.

Pemotretan Maternity

Menjelang persalinan anak keduanya, Momo memyempatkan diri melakukan pemotretan maternity. Ia terlihat anggun mengenakan gaun warna kuning.

"Cantik banget kak Momo," tulis akun Instagram @alimah.***.

Berdoa Sebelum Melahirkan

Setiap keyakinan berdoa sebelum melahirkan adalah hal yang sangat sakral. Begitu juga dengan Momo, ia didoakan lebih dulu ketika tengah mempersiapkan persalianannya di rumah sakit.

"Doa menjadi langkah utama bagi saya menjalani proses persalinan," kata Momo.

Lahirkan Anak Kedua

Setelah menjalani berbagai hal, akhirnya pada 15 Desember 2020, Momo berhasil melahirkan anak keduanya. Hal ini diabadikannya usai melahirkan melalui sebuah potret kebersamaannya dengan sang suami.

"Welcome to the world our little prince, Aberico Mikaelmoza Samudra," ujar Momo.