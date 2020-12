BANYAK suka duka yang dialami WNI yang tinggal di Jepang selama pandemi Covid-19. Seperti yang dialami Dwina Juliana Warman (26), mahasiswi asal Bogor tersebut mengaku dapat banyak tantangan hidup di negeri orang dengan situasi darurat kesehatan.

Saat ini Dwina mengambil studi master program (S2) di Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Department of Applied Biochemistry, The University of Tokyo. Saat menempuh pendidikan di tengah pandemi Covid-19, buatnya sangat tidak mudah.

Dwina merasa stres dan banyak tantangan lain yang dihadapi. Kondisi ini tentu tak menyenangkan, apalagi tidak ada keluarga dekat.

Baca Juga: Adu Gaya Makeup Amanda Manopo Vs Glenca Chysara

“Karena pandemi, saya kuliah online dari Indonesia selama 8 bulan. Jujur, kalau stres itu pasti dan tantangan juga cukup banyak," ujarnya lewat keterangan resmi Ajinomoto Scholarship Foundation, Jumat (18/12/2020).

Dwina tak patah semangat dalam menjalani hari-harinya. Kondisi jauh dari orangtua dan negara asalnya, membuat ia harus hati-hati menghadapi hari baru di Negeri Sakura.

Meski demikian, pengalaman ini mengajarkan Dwina untuk selalu memiliki keinginan dan mental yang kuat untuk meraih cita-cita. Ia pun berserah diri kepada kehendak Tuhan yang amat luar biasa. Beruntungnya lagi, Dwina mendapatkan support system yang kuat dari banyak. Baik dari lingkungan tinggalnya, kampus ataupun dosen-dosen di sana. Baca Juga: 6 Manfaat Memiliki Hewan Peliharaan, Salah Satunya Mengurangi Depresi "Saya bersyukur mendapat support system yang luar biasa dan ini menjadi motivisi dalam mewujudkan mimpi saya. Sehingga satu per satu tantangan dapat terlewati dengan baik," ucap Dwina. Ya, Sarjana Teknologi Pertanian lulusan Institut Pertanian Bogor ini mulai kuliah sejak April 2020. Kalau berjalan lancar, Dwina akan lulus pada April 2023 dengan gelar Master of Science (M.Sc).